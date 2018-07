Tour de France 2018 | domani tappa 3 Orari tv | percorso e favoriti

Tour de France - Sagan si prende tappa e gialla. Colbrelli beffato in volata : Un luogo propizio per i campioni del mondo, visto che nel 1938 vi aveva vinto un altro iridato, il belga Éloi Meulenberg. Lo slovacco è un tipo simpatico, quando vince fa piacere a tutti al di là del ...

Tour de France 2018 - risultati e classifica dopo la tappa di oggi : Doppio trionfo per il Campione del Mondo Peter Sagan, che conquista la volata, a spese di Sonny Colbrelli, e la maglia gialla. Ancora cadute: si ritira Sanchez dell'Astana

Tour de France 2018 - la classifica generale dei favoriti. Vincenzo Nibali davanti a tutti : 51” su Froome - Quintana a 1’15” : Al termine della seconda tappa del Tour de France 2018, Vincenzo Nibali si conferma il migliore tra i big in classifica generale. La frazione odierna non regala particolari scossoni tra gli uomini che lottano per la maglia gialla a Parigi e dunque lo Squalo conserva 51” su Chris Froome e 1’15” su Nairo Quintana che aveva guadagnato ieri nella pazza apertura in Vandea. Tour DE France 2018, LA classifica DEI BIG (dopo la ...

Tour de France 2018 - numero di Sagan : tappa e maglia gialla : Peter Sagan si aggiudica la seconda tappa del Tour de France 2018, da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon, 182 chilometri quasi esclusivamente pianeggianti. Il campione del mondo ha la meglio in volata su Sonny Colbrelli e Arnaud Démare. Per lui colpo doppio: vittoria e maglia gialla. Niente sprint per l'ex leader della classifica generale Fernando Gaviria e per Michael ...

Classifica Tour de France 2018 - Peter Sagan nuova maglia gialla! Nibali conserva 51” su Froome - Quintana a 1’15” : Peter Sagan è la nuova maglia gialla al Tour de France 2018. Il Campione del Mondo si è imposto in volata nella seconda tappa e ha approfittato della caduta di Fernando Gaviria nel finale. Sonny Colbrelli è terzo. Vincenzo Nibali è il migliore tra i big con 51” di vantaggio su Chris Froome e 1’15” su Quintana. Tour DE France 2018: Classifica GENERALE (dopo la seconda tappa) RANK RIDER RIDER ...

Tour de France 2018 : ordine d’arrivo e risultato seconda tappa. Sagan vince in volata e veste la maglia gialla - battuto Colbrelli : Peter Sagan ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2018 con una bella volata, riuscendo a rintuzzare il tentativo di rimonta di Sonny Colbrelli. Il Campione del Mondo indossa così anche la maglia gialla. Tutto invariato tra gli uomini di classifica: vincenzo Nibali con 51” su Chris Froome e Richie Porte, Nairo Quintana a 1’15”. Tour DE France 2018: ordine D’ARRIVO seconda TAPPA RANK RIDER RIDER ...

Tour de France - ecco la classifica generale prima della crono squadre di Cholet : Sagan parte in giallo - ma attenzione alla Bahrain-Merida di Nibali e Colbrelli : Tour de France, Peter Sagan vince la seconda tappa e sfila la maglia gialla a Gaviria ma un grande Sonny Colbrelli l’ha costretto a vincere soltanto con il colpo di reni. Domani l’attesissima crono squadre di Cholet Il Tour de France è iniziato con due tappe pazzesche che hanno già delineato una classifica generale molto allungata nonostante si corresse in pianura, ma cadute e incidenti hanno falcidiato il gruppo. Dopo la ...

Tour de France 2018 - seconda tappa : Peter Sagan tappa e maglia in volata - Sonny Colbrelli strepitoso secondo : Ancora una volta le cadute scombussolano i piani dei corridori al Tour de France 2018. Nella seconda tappa, 182 km con partenza da Mouilleron-Saint-Germain e arrivo a La Roche-sur-Yon, ad imporsi è il campione del mondo Peter Sagan che mette il timbro sulla Grande Boucle. volata durissima quella che si è aggiudicata l’uomo della Bora-hansgrohe, con il nostro Sonny Colbrelli che ha provato la rimonta fino all’ultimo, sfiorando un ...

