Tour | 2 a tappa a Sagan | è nuovo leader

Tour de France 2018 - numero di Sagan : tappa e maglia gialla : Peter Sagan si aggiudica la seconda tappa del Tour de France 2018, da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon, 182 chilometri quasi esclusivamente pianeggianti. Il campione del mondo ha la meglio in volata su Sonny Colbrelli e Arnaud Démare. Per lui colpo doppio: vittoria e maglia gialla. Niente sprint per l'ex leader della classifica generale Fernando Gaviria e per Michael ...

Tour de France 2018 : ordine d’arrivo e risultato seconda tappa. Sagan vince in volata e veste la maglia gialla - battuto Colbrelli : Peter Sagan ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2018 con una bella volata, riuscendo a rintuzzare il tentativo di rimonta di Sonny Colbrelli. Il Campione del Mondo indossa così anche la maglia gialla. Tutto invariato tra gli uomini di classifica: vincenzo Nibali con 51” su Chris Froome e Richie Porte, Nairo Quintana a 1’15”. Tour DE France 2018: ordine D’ARRIVO seconda TAPPA RANK RIDER RIDER ...

Tour de France 2018 - seconda tappa : Peter Sagan tappa e maglia in volata - Sonny Colbrelli strepitoso secondo : Ancora una volta le cadute scombussolano i piani dei corridori al Tour de France 2018. Nella seconda tappa, 182 km con partenza da Mouilleron-Saint-Germain e arrivo a La Roche-sur-Yon, ad imporsi è il campione del mondo Peter Sagan che mette il timbro sulla Grande Boucle. volata durissima quella che si è aggiudicata l’uomo della Bora-hansgrohe, con il nostro Sonny Colbrelli che ha provato la rimonta fino all’ultimo, sfiorando un ...

Urlo Visconti - gioia italiana al Tour of Austria : il siciliano vince la 2ª tappa e diventa leader della classifica generale - è dominio Bahrain Merida! [FOTO] : Primo successo stagionale per il siciliano della Bahrain Merida al Tour of Austria Il siciliano Giovanni Visconti della Bahrain Merida ha vinto oggi la seconda tappa del Tour of Austria a Telfes, regolando il gruppo nella volata finale su un traguardo in salita. Dopo tanti secondi posti, è stata la prima vittoria stagionale per Visconti che avrebbe meritato questo successo già al Giro d’Italia e adesso è anche leader della classifica ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Cholet-Cholet. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : La terza tappa del Tour de France 2018 è prevista domani (lunedì 9 luglio), per la cronometro a squadre con partenza e arrivo presso la città di Cholet. Il circuito ad anello ricco di saliscendi che i team devono compiere nel minor tempo possibile è lungo 35,5km, ragion per cui i distacchi potrebbero andare oltre al minuto. Favorito il Team Sky, con il proprio capitano Chris Froome costretto a recuperare quasi un minuto perso nella prima ...

