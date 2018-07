Toto Wolff | GP Gran Bretagna 2018 | “Se al via Hamilton mantiene la prima posizione può

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari ha un pacchetto migliore del nostro. Dobbiamo reagire!” : La Mercedes ha decisamente accusato il colpo, dopo il GP del Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno. Su una pista nella quale le Frecce d’Argento avevano ottenuto tre successi consecutivi, dal 2015 al 2017, le prospettive erano quelle di monopolizzare la scena. Sono arrivati, invece, il secondo e quinto posto di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, rallentati anche da problematiche tecniche che non hanno permesso loro di ...

F1 - Toto Wolff sbroglia la questione Ocon-Hamilton : “nessun accordo tra scuderie per far passare Lewis” : Toto Wolff, manager del team Mercedes, parla di alcune questioni scottanti che riguardano la sua scuderia: il ‘problema’ di Ocon ed il rinnovo di Hamilton e Bottas In vista del settimo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno, si stanno disputando le seconde prove libere sul circuito di Montreal. Il Gp del Canada andrà in scena domenica, ma non poche sono le questioni irrisolte del weekend di gara a Montecarlo. Come le ...

Formula 1 - Mercedes/ Gp Canada 2018 - Toto Wolff : a Montreal tutti con una nuova power unit aggiornata : Formula 1: alla vigilia del Gp del Canada 2018 Toto Wolff annuncia che tutte le vetture motorizzate Mercedes monteranno una nuova power unit. Le frecce preparano Montreal.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:38:00 GMT)

F1 - Toto Wolff svela : “a Montreal battaglia feroce - useremo la seconda power unit su tutte le nostre auto” : In vista del Gp del Canada, Toto Wolff ha svelato che la Mercedes e i suoi team clienti utilizzeranno la specifica 2 a Montreal Archiviato il Gp di Monaco, la Mercedes si prepara all’appuntamento di Montreal, settima gara del Mondiale di Formula 1. Circuito favorevole a Lewis Hamilton quello canadese, dove il britannico vince senza soluzione di continuità. Photo4 / LaPresse Per provare a difendere questo predominio, Toto Wolff ha svelato ...

F1 - Toto Wolff : “Abbiamo dato un ordine ad Ocon. Non posso fornire una spiegazione precisa…” : “Abbiamo dato un’ordine a Ocon e non c’è una spiegazione ben precisa da darvi. E’ così e basta”. Questo è quanto ha detto il Team Principal della Mercedes Toto Wolff, intervistato da “The Last Hour”.-- Nel corso della gara di Montecarlo, aveva fatto discutere il comportamento del pilota della Force India (il citato Ocon), che aveva agevolato il sorpasso di Lewis Hamilton, nella fase centrale della corsa, dopo che il britannico si era ...

F1 - il giovane Andrea Kimi Antonelli invitato a Montecarlo dalla Mercedes : consegnato un regalo speciale a Toto Wolff : Il giovane kartista 12enne messo sotto contratto dalla Mercedes ha voluto regalare a Toto Wolff il trofeo vinto ad Adria, nella categoria Mini della WSK Champions Cup La Mercedes non si è di certo dimenticata di Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota 12enne messo sotto contratto qualche mese fa. Il team campione del mondo ha invitato il kartista bolognese a Montecarlo, per fargli respirare l’aria della Formula 1 in uno dei circuiti più ...

F1 - Toto Wolff preoccupato per Montecarlo : “Temiamo Ferrari e Red Bull. L’anno scorso abbiamo sofferto molto” : Reduce dal trionfo del GP di Spagna, la Mercedes si proietta in vista del prossimo appuntamento di Montecarlo con la giusta attenzione e, forse, anche con un minimo di preoccupazione. La gara nel Principato, dell’anno scorso, non riservò grandi soddisfazioni alle Frecce d’Argento che conclusero al quarto posto con Valtteri Bottas ed al settimo con Lewis Hamilton, partito dalla 14esima piazzola dopo qualifiche estremamente complicate. ...

Toto Wolff - GP Spagna 2018 : “Capisco la strategia della Ferrari. Non credo ci sia stata differenza con le gomme” : Il weekend del GP di Spagna ci ha riconsegnato una Mercedes dominante, come non si era mai vista in questo inizio di stagione. Le Frecce d’Argento hanno realizzato a Barcellona la prima doppietta della stagione, con Lewis Hamilton che ha preceduto Valtteri Bottas. Toto Wolff ha espresso la sua soddisfazione, in un’intervista rilasciata al sito Motorsport. “Weekend della svolta? Lo spero, ma dobbiamo considerare che il circuito ...

Toto Wolff - GP Spagna 2018 : “Mercedes favorita dalla Pirelli? Una ca….ta! Tutti hanno avuto problemi nel corso dei test” : La questione “gomme” nel weekend del GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, continua a tenere banco. A poche ore dall’inizio della gara, infatti, il cambiamento di Pirelli sul battistrada (riduzione di 0.4 mm) ha portato a pensare (maliziosamente) al vantaggio tratto da Mercedes. Nel corso dei test invernali, infatti, le Frecce d’Argento avevano avuto grossi problemi per il surriscaldamento degli ...

F1 - Toto Wolff : “Spero che la Mercedes possa fare una bella figura. Fondamentali le qualifiche” : Questo weekend torna protagonista il Mondiale 2018 di Formula Uno. Sarà il circuito spagnolo del Montmeló ad essere teatro di nuove sfide, per il quinto round del campionato iridato. Ferrari e Mercedes si confronteranno nuovamente dopo il rocambolesco GP di Azerbaijan, vinto dal pilota delle Frecce d’Argento Lewis Hamilton, mentre il ferrarista Sebastian Vettel si è dovuto accontentare di un quarto posto amaro. Si va dunque sul tracciato ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari è più veloce di noi. Abbiamo vinto a Baku ma…” : Come un vero leader, Toto Wolff non vuole che vi siano rilassamenti nel team dopo la vittoria rocambolesca di Lewis Hamilton a Baku (Azerbaijan) nel quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, la prima delle Frecce d’Argento in questo campionato. Wolff ritiene che il risultato ottenuto nell’ultimo GP sia frutto di una serie di circostanze favorevoli in quanto la Ferrari, soprattutto nel time-attack, si è dimostrata più ...

F1 - Toto Wolff commenta l’incidente Red Bull a Baku : “Due cani da guardia non possono comportarsi da cuccioli” : La Mercedes è tornata alla vittoria nel GP d’Azerbaijan. A Baku, le Frecce d’Argento hanno trovato il primo successo stagionale con Lewis Hamilton, sebbene a pochi giri dalla fine era Valtteri Bottas a trovarsi in testa, prima che la sua posteriore destra si forasse per via di un detrito presente in rettilineo. Ma l’argomento più gettonato dopo la gara di ieri riguarda la Red Bull. La Safety Car che ha favorito la vittoria ...