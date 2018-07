Torino | si avvicina il colpo in mediana | la situazione

sportfair

Il Torino deve mettere a segno 3-4 colpi in entrata, questo a detta del patron granata Urbano Cairo. Uno di questi potrebbe arrivare a centrocampo, con il ds Petrachi sempre più vicino a Rade Krunic dell'Empoli. Si tratta di un calciatore molto interessante, classe '93 già nel giro della Nazionale bosniaca. Un centrocampista con compiti di regia, che di certo potrebbe far comodo a Mazzarri sopratutto in caso d'addio di Valdifiori. Secondo Skysport la trattativa sarebbe già ben avviata, la prossima settimana sarà fondamentale per chiudere l'affare.