Tiro al piattello – Trofeo Rio 2018 | Willett si aggiudica la vittoria

sportfair

(Di domenica 8 luglio 2018) In 257 sulle pedane digardesane per ilRio, vinto dall’asso australiano JamesEquilibrio e trepidazione hanno dominato fino all’ultimo le due giornate di gara delRio, disputatosi nella struttura gardesana del Concaverde nel fine settimana del 7 e 8 luglio. In pedana, tra i i 257 partecipanti, tantissimi volti noti del bel, tra cui il vincitore James Willet (75+24+6), campionissimo di double trap ma inesorabile pure nella fossa olimpica, e diversi campioni “nostrani” come Dario Caretta, Ivan Rossi, Luciano Minelli e Paolo Cavarzan. A tenere testa, fino all’ultimo, all’asso australiano è stato, però, il portacolori del TAV Pezzaioli Manuel Faletti (70+24+5) arresosi, si fa per dire, solo al sestodi spareggio dopo avere totalizzato il punteggio di 24/25 in finale. Giunto al barrage per il titolo a punteggio pieno, Willet si è confrontato, ...