The Witcher 3 | questa mod introduce la fisica dei capelli a 60FPS

In arrivo il GDR da tavolo di The Witcher : Per tutti quei fan appassionati dei vecchi (ma anche attuali) giochi di ruolo cartacei in stile Dungeons & Dragons oggi è un giorno di festeggiamenti, è infatti stato annunciato che il GDR da tavolo di The Witcher 3 arriverà molto presto. Come riporta IGN sono ormai passati 3 anni dalla sua presentazione ma pare ormai sia giunto il momento di tornare nel mondo dello Strigo più famoso dei videogiochi. Questo gioco cartaceo viene direttamente ...

The Witcher 4 : Il doppiatore di Geralt vorrebbe una storia dedicata a Ciri : The Witcher 4 non sapremo nemmeno se e quando arriverà, ma già si inizia ad ipotizzare su cosa potrebbe trattare un possibile nuovo capitolo della saga.Come possiamo leggere su Gamingbolt il doppiatore di Geralt, Doug Cockle, si è espresso in merito dichiarando come vorrebbe che fosse Ciri la protagonista di un ipotetico quarto capitolo.Se non sapete di chi si tratta e non avete giocato The Witcher 3, potreste incappare in qualche spoiler ...

The Witcher 3 : il Gwent ha rischiato di essere tagliato dal gioco : The Witcher 3 è stato senza dubbio un titolo di grande successo, perfino il Gwent pur essendo un elemento secondario ha fatto breccia nei fan al punto di convincere CD Projekt a creare un gioco a esso dedicato.Come riporta Twinfinite però il Gwent ha rischiato seriamente di non venire incluso nel gioco finale. Rafal Jaki (uno dei creatori del mini-gioco) ha raccontato di come lui e Damien Monnier (anche lui creatore) abbiano lavorato per ore ...

I casting degli attori per la serie di The Witcher hanno avuto inizio : La sceneggiatrice della serie Netflix dedicata al frutto della penna di Andrzej Sapkowski e reso celebre ai più dai videogiochi di CD Projekt Red ha annunciato il via ai casting per dare un volto ai personaggi scritturati, riporta VG247.Netflix punta a portare sul suo portale diverse produzioni ispirate al mondo dei videogiochi più celebri, per quanto in questo caso The Witcher sia in primis una saga letteraria fantasy, in un secondo momento ...

Elementi RPG in Assassin’s Creed Odyssey : si ispira a The Witcher 3 e Skyrim : Ubisoft ha detto che Assassin's Creed Odyssey avrà un approccio RPG ancora più profondo del predecessore Origins. La notizia è stata riportata da Segmentenext: il director di Odyssey, Scott Phillips, circa tre anni fa, ha iniziato a discutere con il team di Assassin's Creed Origins sulle prospettive della serie per capire i futuri Elementi del gioco di ruolo. Alla domanda “quale direzione dovrebbe prendere questa serie e in che cosa deve ...

Per gli elementi RPG di Assassin's Creed Odyssey gli sviluppatori si sono ispirati a Skyrim - Fallout e The Witcher 3 : Assassin's Creed Odyssey sta adottando un approccio RPG ancora più profondo di quanto visto nel suo predecessore Origins.Come riporta Segmentenext, quando il director di Odyssey, Scott Phillips, è stato interrogato sugli elementi di gioco di ruolo, ha risposto che circa tre anni fa, si è seduto con lo studio responsabile di Assassin's Creed Origins per discutere le prospettive della serie nel suo insieme. La domanda fondamentale era: "quale ...

The Witcher : Enhanced Edition è disponibile gratuitamente su GOG : Qunti di voi hanno amato o sono stati almeno intrigati da The Witcher 3? Probabilmente sarete in molti, come del resto potrebbero essere parecchi coloro che si sono persi il primo gioco della serie con protagonista Geralt di Rivia. Ora è giunto il momento perfetto per riprendere il primo The Witcher, ottenendo una copia gratuita del titolo che ha dato il via alla saga. Come segnala Gamespot, in questo momento GOG sta distribuendo copie gratuite ...

Alcuni sceneggiatori di The Witcher 3 sono al lavoro con Dying Light 2 : Techland in occasione della conferenza dell'E3 di Microsoft ha annunciato Dying Light 2, riporta VG247, presentando inoltre una collaborazione con lo scrittore Chris Avellone, il quale ha lavorato anche a titoli importanti come Planescape Torment, Icewind Dale, Star Wars Knights of the Old Republic II e Pillars of Eternity. Oltre a questo nome, sicuramente uno dei migliori autori in circolazione, i ragazzi di Techland si sono assicurati anche la ...

Cyberpunk 2077 godrà di una campagna promozionale colossale - più grande di quella di The Witcher 3 : Con il repentino avvicinarsi dell'E3 2018, molti indizi lasciano supporre che CD Projekt RED potrebbe presentare finalmente Cyberpunk 2077, il nuovo RPG dello studio polacco arrivato al successo sviluppando la serie The Witcher.Nonostante sappiamo ancora pochissimo del gioco e CD Projekt RED si sia sempre rifiutata di svelarne anche i minimi dettagli, il sito GryOnline.pl ha riportato oggi qualche indiscrezione trapelata da un meeting ...

Il creatore di The Witcher ha ispirato Kingdom Come Deliverance : Durante l'evento Digital Dragons che si è tenuto in questi giorni in Polonia (Cracovia), Daniel Vavra di Warhorse Studios ha condotto una lunga chiacchierata sui retroscena di Kingdom Come: Deliverance. Secondo quanto riporta Destructoid sembra che il creatore di The Witcher, Andrzej Sapkowski abbia avuto un ruolo molto importante e che i suoi libri siano serviti ad ispirare il team nella creazione del loro RPG medievale.Non stiamo però parlando ...

The Witcher 3 : disponibile la nuova patch 1.62 : Qualche settimana fa i ragazzi di CD Project hanno rilasciato una patch per introdurre il supporto HDR sulla versione PlayStation 4 Pro di The Witcher 3: Wild Hunt.L'aggiornamento però non si limito ad introdurre l'HDR ma causò molteplici problemi grafici tra cui una drastica riduzione della distanza di visualizzazione del fogliame con la modalità Risoluzione 4K attiva e fastidiosi pop-in molto evidenti, con alberi, cespugli e vegetazione che ...

I 10 segreti più interessanti di The Witcher 3 - articolo : The Witcher 3: Wild Hunt è stato un gioco dal successo incredibile, tanto da essere a tutti gli effetti il primo titolo polacco ad aver suscitato l'attenzione del mondo intero. Geralt di Rivia è diventato, grazie a questa produzione, uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi: il Witcher farà la sua comparsa persino in SoulCalibur 6. L'RPG di CD Projekt RED ha fatto il suo debutto nel 2015. Si tratta di un progetto enorme che ...

The Witcher 2 in 4K su Xbox One X regge il confronto con la versione PC? - analisi comparativa : Il programma di miglioramento per i giochi Xbox 360 su Xbox One X di Microsoft ha recentemente aggiunto il supporto a un gioco molto speciale della scorsa generazione: The Witcher 2: Assassins of Kings. Ero particolarmente curioso di valutarlo perché la conversione per Xbox 360 di CD Projekt Red era già assolutamente incredibile e con il suo arrivo su Xbox One X potrebbe essere definita un'ulteriore evoluzione al precedente miracolo tecnologico. ...