Thailandia - torna a piovere su area grotta : primo ragazzo in movimento : Sull'area attorno alla grotta Tham Luang è ricominciato a piovere in modo insistente, anche se non con la tipica violenza dei monsoni. Un'eventuale salita del livello d'acqua all'interno potrebbe ...

Thailandia - forti piogge : l'acqua torna a salire. Ansia per i ragazzi intrappolati che scrivono ai genitori : «Non preoccupatevi per noi» : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi commoventi ai genitori : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche riga ai loro cari, con messaggi dal contenuto simile: li hanno rassicurati sulle proprie condizioni di salute, confortati, e hanno espresso voglia di svago una volta ...

Thailandia : tornano forti piogge - imperativo fare presto per liberare ragazzi : Il mondo torna ad avere il fiato sospeso per la sorte di questi giovani atleti e del loro allenatore, oltre che dei soccorritori arrivati a dare le prime cure e a studiare la strategia e la via di ...