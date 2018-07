: #Thailandia:iniziato il recupero ragazzi - CyberNewsH24 : #Thailandia:iniziato il recupero ragazzi - TelevideoRai101 : Thailandia:iniziato il recupero ragazzi - NewsTG_ : #ULTIMORA THAILANDIA: Intrappolati nella grotta di Tham Luang nella provincia di Chiang Rai: Sulla zona della grott… -

Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12e il loro coach intrappolati nella grotta Tham Luang in. Sia i giovani che le famiglie sono state avvisate dell'inizio del. Sarà portata alla luce una persona per volta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel pool, 13 soccorritori sono stranieri e 5 thailandesi. Ilha avuto inizio alle 10 locali, le 5 in Italia.(Di domenica 8 luglio 2018)