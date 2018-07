Thailandia | il recupero dei ragazzi potrebbe durare un paio di giorni

Thailandia - via al recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta : I baby calciatori partiranno una per volta e per ciascuno dei presenti nella cava si immergeranno due sub esperti che li accompagneranno fino all'uscita. Il primo dei dodici ragazzini è già in viaggio ma ci vorranno ore perché possa uscire dalla grotta attraverso un tortuoso percorso che in parte sarà sulla terra ma in parte in acqua torbida.Continua a leggere

Thailandia - inizia il recupero dei baby calciatori bloccati nella grotta : arrivano le piogge - non c’è più tempo da perdere : Thailandia, inizia il recupero dei ragazzi bloccati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore, spaventano le piogge in arrivo Non c’è più tempo. Bisogna portarli fuori. Ecco perché quando in Italia è ancora l’alba, in Thailandia inizia la missione per recuperare i 12 baby calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore. Le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Il recupero è possibile - si attende il via libera” : “Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c’è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge, in modo da minimizzare i rischi.” Lo ha detto questa mattina il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle ...