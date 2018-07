Thailandia | via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta “Due di loro vicini

Thailandia : via a operazioni per far uscire ragazzi : ANSA, - MAE SAI, Thailandia,, 8 LUG - Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro coach intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Sia i giovani che le famiglie sono ...

Thailandia : iniziato il viaggio del primo gruppo di ragazzi verso l’uscita dalla grotta : In Thailandia è iniziata la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno. I ragazzi sono divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da tre persone: lo riferisce il Bangkok Post, confermando che i ragazzi usciranno comunque uno alla volta, accompagnati ognuno da due sommozzatori. L’allenatore sarà l’ultima persona a rivedere la ...

Thailandia - intrappolati nella grotta : al via il salvataggio : Le operazioni di salvataggio per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di calcio intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia sono iniziate alla 5 di oggi, alle 10 ora italiana. I soccorritori proveranno a evacuare una persona per volta con due sub impegnati in ciascun salvataggio.Thailandia, intrappolati nella grotta: 3-4 giorni per il salvataggio7 luglio 2018 - 12.15 - Sarebbero rimasti solo 3-4 giorni per salvare i 12 ragazzi ...

Al via il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia : divisi in 4 gruppi - le operazioni dureranno 2 giorni : In Thailandia è iniziata la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno: le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 5 del mattino in Italia), secondo quanto spiegato ai giornalisti dal governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. I ragazzi sono divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da ...

Thailandia - al via le operazioni per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Thailandia - partita l'operazione di salvataggio dei baby calciatori nella grotta. Il primo è in viaggio : La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono cominciate: nel primo pomeriggio ora italiana il risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta.

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Il recupero è possibile - si attende il via libera” : “Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c’è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge, in modo da minimizzare i rischi.” Lo ha detto questa mattina il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : Elon Musk invia i suoi ingegneri per cercare soluzioni : 1/16 AFP/LaPresse ...