Thailandia - al via le operazioni per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Thailandia - via al recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta : I baby calciatori partiranno una per volta e per ciascuno dei presenti nella cava si immergeranno due sub esperti che li accompagneranno fino all'uscita. Il primo dei dodici ragazzini è già in viaggio ma ci vorranno ore perché possa uscire dalla grotta attraverso un tortuoso percorso che in parte sarà sulla terra ma in parte in acqua torbida.Continua a leggere

Thailandia - al via il recupero dei ragazzi : i soccorritori nella grotta| : Operazioni iniziate alle 5 del mattino. Ognuno sarà scortato da una guida. Il cammino può durare anche 11 ore. Permane il timore per attacchi di panico

Thailandia - partita l'operazione di salvataggio dei baby calciatori nella grotta. Il primo è in viaggio : La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono cominciate: nel primo pomeriggio ora italiana il risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta.

Thailandia - primo ragazzo è in viaggio : 8.00 Starà camminando verso la salvezza il primo dei 12 ragazzini intrappolati nella grotta Tham Luang. Dovrebbe riemergere, accompagnato dai due sub "angeli custodi", intorno alle ore 16. Intanto ha iniziato a piovere. Per completare le operazioni che dovranno salvare i 12 ragazzi e il loro allenatore, ci vorranno almeno due giorni.Oggi, per le autorità,ci sono le condizioni ottimali per iniziare il recupero.La difficoltà maggiore è che i ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Il recupero è possibile - si attende il via libera” : “Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c’è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge, in modo da minimizzare i rischi.” Lo ha detto questa mattina il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : Elon Musk invia i suoi ingegneri per cercare soluzioni : 1/16 AFP/LaPresse ...

Thailandia - torrenti deviati e maschere speciali : corsa contro il tempo per portare fuori dalla grotta i ragazzini : Non smettono un attimo di pensare i soccorritori su come tirare fuori al più presto possibile e nel modo più sicuro i 12 ragazzini e il loro allenatore dalla grotta Tham Luang, in Thailandia, in cui sono stati trovati vivi. Oltre a estrarre acqua dalla grotta con numerose pompe, i soccorritori stanno anche cercando di deviare i corsi d’acqua che entrano nella cavità naturale da vari punti, non tutti ancora scoperti. I militari thailandesi e i ...

