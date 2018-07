Thailandia | sulla grotta ricomincia a piovere intensamente

Giovani nella grotta in Thailandia - recupero possibile ma sulla zona piove intensamente : Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c'è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell'acqua. sulla zona purtroppo piove in modo continuo: l'arrivo di precipitazioni monsoniche era previsto da giorni

Volley - Nations League 2018. L’Italia passeggia sulla Thailandia : 3-0 in poco più di un’ora : Poca fatica e tanta resa per l’Italia che vince 3-0 senza problemi la prima sfida in casa della Nations League, demolendo in un’ora e un quarto una Thailandia non all’altezza della manifestazione. Fallose in ricezione, inesistenti a muro (13-0 a favore delle italiane il computo finale), impalpabili in attacco, le thailandesi fanno da sparring partner alla squadra italiana che passeggia davanti al pubblico di Eboli, lasciando ...