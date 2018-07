: #Thailandia, in salvo i primi quattro ragazzi intrappolati nella grotta. Operazioni sospese - Agenzia_Dire : #Thailandia, in salvo i primi quattro ragazzi intrappolati nella grotta. Operazioni sospese - ancoramore : RT @Moonlightshad1: I ragazzi salvati sono quattro e non sei. Le operazioni di soccorso sono temporaneamente sospese per permettere il rifo… - CyberNewsH24 : #Thailandia, sospese operazioni recupero -

Sono state al momentoledidei ragazzi intrappolati nella grotta in. Lo riferisce il responsabile dei soccorsi. I ragazzi finora tirati fuori sarebbero 4 e non 6, ha detto il governatore. Gli altri 8 ragazzi e l'allenatore saranno riportati all'esterno tra 10-20 ore per ragioni logistiche e una necessaria preparazione dell'equipaggiamento. Sono 90 i soccorritori al lavoro, di cui 50 stranieri.(Di domenica 8 luglio 2018)