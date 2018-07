Thailandia | salvi i primi quattro ragazzi «Stanno bene» Si prosegue domani

Thailandia - intrappolati nella grotta : salvi i primi quattro ragazzini : 16:30 - Sono quattro e non sei i ragazzini estratti dalla grotta di Tham Luang. Lo riferiscono le autorità thailandesi, sottolineando che gli altri otto e l’allenatore saranno portati fuori tra circa 10-20 ore per motivi logistici e per consentire al personale di preparare adeguatamente gli equipaggiamenti.Ore 16:10 - Stando a Sky News, l'ordine di uscita dei ragazzi sarebbe stato stabilito in base allo stato di salute degli stessi. I primi ...