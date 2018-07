THAILANDIA | SALVI DALLE GROTTE QUATTRO RAGAZZI Ultime notizie | estratti i più deboli

THAILANDIA - in corso il complicato recupero dei ragazzi : 6 ragazzi salvi ma le operazioni sono sospese - tutti gli aggiornamenti LIVE : 1/61 AFP/LaPresse ...

THAILANDIA - salvi i 12 calciatori dispersi nella grotta : Sono stati trovati vivi e in buone condizioni i dodici ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta della Thailandia dal 23 giugno. A dare la notizia è stato Narongsak Osatanakorn, il ...

THAILANDIA - lieto fine : ritrovati sani e salvi i 12 calciatori : Incredibile, ma vero. Quando ormai in pochissimi ci speravano la bella notizia è arrivata. Il gruppo di giovani calciatori , col loro allenatore, che era rimasto intrappolato in una grotta in ...