Thailandia | salvati i primi bambini dalla grotta

vanityfair

: Thailandia, salvati i primi quattro bambini. Due già fuori dalla grotta [news aggiornata alle 14:38] - repubblica : Thailandia, salvati i primi quattro bambini. Due già fuori dalla grotta [news aggiornata alle 14:38] - fattoquotidiano : THAILANDIA / DUE SALVATI Primi due ragazzi estratti dalla grotta, continuano le operazioni #UltimOra #Thailand… - SkyTG24 : #UltimOra Thailandia, primi due ragazzi salvati nella grotta portati via in ambulanza. Vicino il salvataggio di alt… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Sei ragazzi sono già salvi. Due di loro, secondo le autorità locali, sarebbero già stati trasportati in ospedale per accertamenti. Dopo giorni di tentennamenti, di soluzioni e di progetti alternativi (come quello studiato dagli ingegneri di Elon Musk, il visionario di Tesla), le autorità thailandesi decidono di agire e tirare fuori uno per uno i ragazzi intrappolati nellafranata a Mae Sai, piena di acqua e povera di ossigeno, buia e ostile. «Oggi è il D-Day!», urlano dal walkie-talkie alle nove del mattino, le quattro ora italiana, pronti per l’impossibile. La squadra di soccorso è mista e composta da almeno venti elementi: thailandesi, europei, australiani che provano a estrarre un sopravvissuto alla volta, portandolo per mano in un tunnel lungo più di 4 chilometri, a piedi. LEGGI ANCHE, il salvataggio dei ragazzi è una lotta contro il tempo I giornalisti e i ...