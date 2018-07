Thailandia | salvataggio dei ragazzi nella grotta Ultime notizie | divisi in 4 gruppi

Al via il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia : divisi in 4 gruppi - le operazioni dureranno 2 giorni : In Thailandia è iniziata la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno: le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 5 del mattino in Italia), secondo quanto spiegato ai giornalisti dal governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. I ragazzi sono divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da ...

È iniziato il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia : La decisione è stata presa per via del meteo molto favorevole: il primo ragazzo sta provando a uscire dalla grotta, ma sarà un'operazione lunga e complicata The post È iniziato il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - partita l'operazione di salvataggio dei baby calciatori nella grotta. Il primo è in viaggio : La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono cominciate: nel primo pomeriggio ora italiana il risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta.

Thailandia - RAGAZZI NELLA GROTTA : SALVATAGGIO/ Ultime notizie - primo bimbo in acqua : 11 ore per uscire : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA, Ultime notizie. primo adolescente in acqua: ci metterà 11 ore per uscire. Alle ore 5:00 di questa mattina, sono iniziate le operazioni di estrazione(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:05:00 GMT)

Thailandia - iniziate le operazioni di salvataggio dei 12 baby calciatori e del loro allenatore dalla grotta : Aspettare ancora è improponibile. La temuta pioggia è arrivata, due ore di diluvio ieri sera sulla grotta Tham Luang. Era l’incubo dei soccorritori: la massa d’acqua dei monsoni che per una settimana hanno dato tregua, ma che ora sono pronti a vanificare i frenetici sforzi di evitare le immersioni ai 12 ragazzi bloccati sottoterra con il loro alle...

Thailandia - RAGAZZI NELLA GROTTA : STOP AI SOCCORSI/ Ultime notizie - ancora possibile il salvataggio : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 20:41:00 GMT)

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “E’ il momento più favorevole per il salvataggio” : Le condizioni per la possibile evacuazione dei 12 ragazzi e del loro allenatore, bloccati da due settimane nella caverna di Tham Luang, sono ora le “più favorevoli”. Lo ha detto il governatore della provincia di Chang Rai, Narongsak Osotthanakorn, a capo delle operazioni di soccorso. Il momento favorevole sarebbe dovuto all’assenza di piogge nelle ultime ore, nonostante la Thailandia si trovi nel mezzo della stagione dei ...

Thailandia - salvataggio dei ragazzi bloccati : sul posto arriva ingegnere di Elon Musk : Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk – imprenditore e inventore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla – è sul posto con i soccorritori impegnati a perlustrare l’esterno della grotta Tham Luang, nella tentativo di trovare un varco nella roccia dove scavare per raggiungere dall’alto i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore ...

Thailandia - escluso il salvataggio oggi : ANSA, - BANGKOK, 6 LUG - E' stallo nel disperato tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. "Non sono ancora in grado di immergersi", ha detto il governatore della regione ...