THAILANDIA | RAGAZZI NELLA GROTTA | SALVATAGGIO Ultime notizie | primo bimbo in acqua | 11

THAILANDIA - cominciate le operazioni di recupero dei ragazzi : dureranno almeno due giorni : La cronaca dell'inviata @LTangherlini pic.twitter.com/PmbGXh2glV " Rainews, @RaiNews, 8 luglio 2018 Secondo le previsioni, il primo ragazzino dovrebbe essere recuperato stasera intorno alle 21.00, le ...

THAILANDIA - partita missione per far uscire i ragazzi dalla grotta - : Le operazioni di salvataggio potrebbero durare almeno 2 giorni. Per ogni persona intrappolata saranno impegnati due sub: ci vogliono 11 ore per liberare i primi giovani

Non c’è più tempo - bisogna portarli fuori : inizia il recupero dei ragazzi nella grotta in THAILANDIA [GALLERY] : 1/29 AFP/LaPresse ...

THAILANDIA - il recupero dei ragazzi potrebbe durare un paio di giorni : Le operazioni di recupero potrebbero durare "un paio di giorni", e sono dipendenti anche dal maltempo. Lo ha detto il governatore Narongsak Osatanakorn, che dirige le operazioni. La maggior parte del ...

THAILANDIA - l'attesa è infinita Rischio infezioni per i ragazzi : ... più attrezzate per emergenze del genere, invece d'affidarsi agli amici cinesi e a qualche organizzazione di volontari? C'entra l'orgoglio dell'unico popolo di questa parte di mondo che non è mai ...

THAILANDIA : partita l'operazione dei Navy Seals per liberare i 12 ragazzi : E' cominciata l'operazione di salvataggio in Thailandia dei Navy Seals per portare fuori dalla grotta i 12 ragazzi bloccati da oltre due settimane assieme al loro allenatore. "Oggi è il D-day, i ...

THAILANDIA : iniziato il recupero ragazzi : 6.15 Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro coach intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Sia i giovani che le famiglie sono state avvisate dell'inizio del recupero. Sarà portata alla luce una persona per volta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel pool, 13 soccorritori sono stranieri e 5 thailandesi. Il recupero ha avuto inizio alle 10 locali, le 5 in Italia.

THAILANDIA : partita l'operazione dei Navy Seals per liberare i 12 ragazzi - LIVE : La pioggia che sta continuando a cadere ha accelerato la missione. "I ragazzi sono pronti ad ogni sfida", hanno detto i responsabili

THAILANDIA - RAGAZZI NELLA GROTTA : FORTI PIOGGE/ Ultime notizie : tra i rischi c'è quello di infezione : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: le Ultime notizie. FORTI PIOGGE, si teme per livello dell'acqua. Capo soccorsi: “Dobbiamo decidere cosa fare”. Si attende via libera per evacuazione(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 23:30:00 GMT)

THAILANDIA - si apre una speranza per i ragazzi nella grotta : “Condizioni perfette per uscire” : Thailandia, si apre una speranza per i ragazzi nella grotta: “Condizioni perfette per uscire” Nei prossimi 3-4 giorni ci potrebbero essere “le condizioni perfette” per permettere ai ragazzi intrappolati in una grotta di Thailandia di lasciare la caverna. Rimane alto il rischio di forti piogge monsoniche che potrebbero innalzare il livello dell’acqua: secondo il capo […] L'articolo Thailandia, si apre una speranza per i ...

THAILANDIA - si apre una speranza per i ragazzi nella grotta : “Condizioni perfette per uscire” : Nei prossimi 3-4 giorni ci potrebbero essere "le condizioni perfette" per permettere ai ragazzi intrappolati in una grotta di Thailandia di lasciare la caverna. Rimane alto il rischio di forti piogge monsoniche che potrebbero innalzare il livello dell'acqua: secondo il capo della missione di salvataggio, però, il meteo e l'acqua dovrebbero aiutare nei prossimi giorni.Continua a leggere

THAILANDIA - ragazzi nella grotta : forti piogge/ Ultime notizie : capo soccorsi - “dobbiamo decidere cosa fare” : Thailandia, ragazzi nella grotta: le Ultime notizie. forti piogge, si teme per livello dell'acqua. capo soccorsi: “dobbiamo decidere cosa fare”. Si attende via libera per evacuazione(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:12:00 GMT)

THAILANDIA - ragazzi bloccati nella grotta da 14 giorni : la lunga odissea : Dal loro ingresso nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, per i 12 giovani calciatori e per il loro allenatore sono già passati quattordici lunghi giorni. giorni di paura, angoscia, gioia di averli ritrovati, ma corsa contro il tempo per riuscire a liberarli prima che la carenza d’ossigeno esaurisca le loro speranze. Ecco, giorno per giorno, le tappe della loro odissea fino ad oggi: 23 GIUGNO. Il gruppo resta intrappolato ...

THAILANDIA - RAGAZZI NELLA GROTTA : STOP AI SOCCORSI/ Ultime notizie - ancora possibile il salvataggio : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 20:41:00 GMT)