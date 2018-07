Thailandia | primi quattro ragazzi fuori dalla grotta Nelle prossime ore gli altri otto

Thailandia - grotta di Tham Luang : salvati i primi 4 ragazzi. Soccorsi sospesi per 10 ore : Teleborsa, - E' in corso l'operazione di salvataggio per recuperare i baby calciatori intrappolati con il loro allenatore in una grotta in Thailandia, di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 ...

Thailandia - grotta di Tham Luang : salvati i primi 4 ragazzi. Soccorsi sospesi per 10 ore : E' in corso l'operazione di salvataggio per recuperare i baby calciatori intrappolati con il loro allenatore in una grotta in Thailandia, di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 giugno. I ragazzi,...

Thailandia - salvati i primi sei ragazzini : portati via dall’area della grotta con le autoambulanze : Sono sei finora i ragazzi portati in salvo, fuori dalla grotta di Tham Lang dove erano intrappolati dal 23 giugno. Dpo i primi controlli sono stati trasferiti in un ospedale di Chiang Rai. Tutti saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. L’allenatore della squadra dei 12 giovani calciatori sarà l’ultimo ad uscire, dando precedenza a chi sta ...

