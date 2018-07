Thailandia | le operazioni di recupero dei ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang ...

Thailandia - in corso il complicato recupero dei ragazzi : 4 salvi ma le operazioni sono sospese e inizia a piovere - tutti gli aggiornamenti LIVE : 1/61 AFP/LaPresse ...

Thailandia - sospese operazioni recupero : 16.13 Sono state al momento sospese le operazioni di recupero dei ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. Lo riferisce il responsabile dei soccorsi. I ragazzi finora tirati fuori sarebbero 4 e non 6, ha detto il governatore. Gli altri 8 ragazzi e l'allenatore saranno riportati all'esterno tra 10-20 ore per ragioni logistiche e una necessaria preparazione dell'equipaggiamento. Sono 90 i soccorritori al lavoro, di cui 50 stranieri.

Al via il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia : divisi in 4 gruppi - le operazioni dureranno 2 giorni : In Thailandia è iniziata la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno: le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 5 del mattino in Italia), secondo quanto spiegato ai giornalisti dal governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. I ragazzi sono divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da ...

Thailandia - al via le operazioni per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Thailandia - iniziate le operazioni di recupero dei ragazzi intrappolati nella caverna : Le autorità thailandesi hanno confermato che alle 10.00 (le 5.00 in Italia) sono iniziate le operazioni di recupero dei 12 ragazzi bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord del Paese. Il portavoce ufficiale delle operazioni, Narongsak Ossottanakorn, ha comunicato che al recupero partecipano 18 sub, 13 stranieri e 5 thailandesi. I livelli di acqua che inondano parzialmente la grotta sono diminuiti in modo significativo, in ...

Thailandia - iniziate le operazioni di salvataggio dei 12 baby calciatori e del loro allenatore dalla grotta : Aspettare ancora è improponibile. La temuta pioggia è arrivata, due ore di diluvio ieri sera sulla grotta Tham Luang. Era l’incubo dei soccorritori: la massa d’acqua dei monsoni che per una settimana hanno dato tregua, ma che ora sono pronti a vanificare i frenetici sforzi di evitare le immersioni ai 12 ragazzi bloccati sottoterra con il loro alle...

Thailandia - ragazzi nella grotta : ossigeno in calo/ Ultime notizie : morto un sub - operazioni ripartono domani : Thailandia, ragazzi nella grotta: ossigeno in calo. Ultime notizie sui ragazzi intrappolati nella caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:51:00 GMT)