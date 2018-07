Thailandia | iniziate le operazioni di recupero dei ragazzi intrappolati nella caverna

huffingtonpost

: +++ Thailandia, iniziate le operazioni per far uscire i ragazzi intrappolati nella grotta +++ - Agenzia_Ansa : +++ Thailandia, iniziate le operazioni per far uscire i ragazzi intrappolati nella grotta +++ - LaStampa : Thailandia, iniziate le operazioni di salvataggio dei 12 baby calciatori e del loro allenatore dalla grotta… - SkyTG24 : Iniziate le operazioni di recupero del primo ragazzo dalla grotta in #Thailandia. Ne parliamo nel TG delle 9. -

(Di domenica 8 luglio 2018) Le autorità thailandesi hanno confermato che alle 10.00 (le 5.00 in Italia) sonoledidei 12bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord del Paese. Il portavoce ufficiale delle, Narongsak Ossottanakorn, ha comunicato che alpartecipano 18 sub, 13 stranieri e 5 thailandesi. I livelli di acqua che inondano parzialmente la grotta sono diminuiti in modo significativo, in modo che i bambini possano camminare per gran parte del viaggio. Sarà recuperato un ragazzo alla volta e ognuno uscirà con due sommozzatori.Secondo le previsioni, il primono dovrebbe essere recuperato stasera intorno alle 21.00, le 16.00 in Italia. I sub dovranno percorrere 1,7 chilometri, per un totale tra andata e ritorno richiederà 11 ore. Per questo lepotrebbero durare 2 giorni e saranno dipendenti dalla ...