Thailandia | inizia a piovere nell’area della grotta di Tham Luang | soccorsi bloccati “per

Thailandia - iniziate le operazioni di recupero dei ragazzi intrappolati nella caverna : Le autorità thailandesi hanno confermato che alle 10.00 (le 5.00 in Italia) sono iniziate le operazioni di recupero dei 12 ragazzi bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord del Paese. Il portavoce ufficiale delle operazioni, Narongsak Ossottanakorn, ha comunicato che al recupero partecipano 18 sub, 13 stranieri e 5 thailandesi. I livelli di acqua che inondano parzialmente la grotta sono diminuiti in modo significativo, in ...

Thailandia - inizia il recupero dei baby calciatori bloccati nella grotta : arrivano le piogge - non c’è più tempo da perdere : Thailandia, inizia il recupero dei ragazzi bloccati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore, spaventano le piogge in arrivo Non c’è più tempo. Bisogna portarli fuori. Ecco perché quando in Italia è ancora l’alba, in Thailandia inizia la missione per recuperare i 12 baby calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore. Le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora ...

Thailandia : l'ossigeno nelle grotte inizia a scarseggiare. Ragazzini sempre più deboli : Continua senza successo il tentativo di salvataggio. Scavati più di 100 cunicoli per creare un percorso alternativo all'evacuazione subacquea, ma non è stato ancora individuato il punto in cui si ...