Thailandia - in corso il salvataggio dei baby calciatori : due sono usciti dalla grotta : La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono dunque cominciate: nel primo pomeriggio, ora italiana, il primo risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta. La ...

Thailandia : in corso la missione di salvataggio - ecco cosa devono affrontare i ragazzi [GALLERY] : E’ scattata in Thailandia la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno: le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 5 del mattino in Italia) L’operazione prevede che ogni ragazzo venga scortato da due sommozzatori: saranno portati via gradualmente, uno alla volta, ha ...

Thailandia : in corso la missione di salvataggio - ecco cosa devono affrontare i ragazzi : E’ scattata in Thailandia la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno: le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 5 del mattino in Italia) L’operazione prevede che ogni ragazzo venga scortato da due sommozzatori: saranno portati via gradualmente, uno alla volta, ha precisato Narongsak. Nel salvataggio ...

Thailandia - in corso le operazioni per far uscire i ragazzi dalla grotta : Sono in corso le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro coachintrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Sia i giovani che le