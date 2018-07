Thailandia - perché sono state sospese le operazioni di salvataggio dei ragazzi nella grotta : perché il governo thailandese ha deciso di sospendere le operazioni di soccorso dei ragazzi nella grotta? Dopo che quattro dei 12 ragazzi intrappolati sono stati tirati fuori sani e salvi, per i loro compagni e l'allenatore ancora nella cava si dovrà attendere lunedì: la decisione è stata presa per preparare nuove forniture di ossigino, quasi tutte terminate in questa prima fase dei salvataggi.Continua a leggere

Thailandia - perché sono state sospese le operazioni di salvataggio dei ragazzi nella grotta : Thailandia, perché sono state sospese le operazioni di salvataggio dei ragazzi nella grotta perché il governo thailandese ha deciso di sospendere le operazioni di soccorso dei ragazzi nella grotta? Dopo che quattro dei 12 ragazzi intrappolati sono stati tirati fuori sani e salvi, per i loro compagni e l’allenatore ancora nella cava si dovrà attendere […] L'articolo Thailandia, perché sono state sospese le operazioni di salvataggio ...

Thailandia - il salvataggio : i primi 4 ragazzi sono fuori dalla grotta. «Gli altri in salvo domani» | Diretta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro»

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. Quattro in salvo : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che Quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...

Thailandia - il salvataggio : i primi 4 bambini fuori dalla grotta - gli altri domani | Diretta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro e stanno abbastanza bene»

Thailandia - in corso salvataggio dei baby calciatori nella grotta di Tham Luang : Teleborsa, - E' in corso l'operazione di salvataggio per recuperare i baby calciatori intrappolati con il loro allenatore in una grotta in Thailandia, di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 ...

Thailandia - in corso salvataggio dei baby calciatori nella grotta di Tham Luang : estratti i primi 6 : E' in corso l'operazione di salvataggio per recuperare i baby calciatori intrappolati con il loro allenatore in una grotta in Thailandia, di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 giugno. I ragazzi,...

Thailandia - in corso salvataggio dei baby calciatori nella grotta di Tham Luang : E' in corso l'operazione di salvataggio per recuperare i baby calciatori intrappolati con il loro allenatore in una grotta in Thailandia, di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 giugno. I ragazzi,...

Thailandia - in corso il salvataggio dei ragazzi : 6 già in salvo e altri 2 stanno per uscire dalla grotta - tutti gli aggiornamenti LIVE : 1/61 AFP/LaPresse ...

Thailandia - in corso il salvataggio dei baby calciatori : sei sono usciti dalla grotta. «Stanno bene» : La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono cominciate: nel primo pomeriggio ora italiana il risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta.

Thailandia - il salvataggio : i primi sei bambini fuori dalla grotta | Diretta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro e stanno abbastanza bene»

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. Sei in salvo - due già fuori dalla grotta : Sei dei dodici ragazzi rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia sono salvi: due sono usciti e sono già stati trasportati in ospedale, altri quattro si trovano al momento al campo base. Sono i primi risultati delle operazioni di salvataggio iniziate alle 5 di questa mattina (ore 10 locali). ...

Thailandia - il salvataggio : i primi sei bambini fuori dalla grotta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro e stanno abbastanza bene»

Thailandia - in corso il salvataggio dei ragazzi : 4 già in salvo e altri 4 stanno per uscire dalla grotta - tutti gli aggiornamenti LIVE : 1/61 AFP/LaPresse ...