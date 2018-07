Thailandia | i ragazzi nella grotta divisi in quattro gruppi

Thailandia : partita l’operazione dei Navy Seals per liberare i 12 ragazzi : Thailandia: partita l’operazione dei Navy Seals per liberare i 12 ragazzi Thailandia: partita l’operazione dei Navy Seals per liberare i 12 ragazzi Continua a leggere L'articolo Thailandia: partita l’operazione dei Navy Seals per liberare i 12 ragazzi proviene da NewsGo.

Thailandia - al via le operazioni per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Thailandia - via al recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta : I baby calciatori partiranno una per volta e per ciascuno dei presenti nella cava si immergeranno due sub esperti che li accompagneranno fino all'uscita. Il primo dei dodici ragazzini è già in viaggio ma ci vorranno ore perché possa uscire dalla grotta attraverso un tortuoso percorso che in parte sarà sulla terra ma in parte in acqua torbida.Continua a leggere

Thailandia - via al recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta : Thailandia, via al recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta I baby calciatori partiranno una per volta e per ciascuno dei presenti nella cava si immergeranno due sub esperti che li accompagneranno fino all’uscita. Il primo dei dodici ragazzini è già in viaggio ma ci vorranno ore perché possa uscire dalla grotta attraverso un tortuoso […] L'articolo Thailandia, via al recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta proviene ...

Thailandia - iniziate le operazioni di recupero dei ragazzi intrappolati nella caverna : Le autorità thailandesi hanno confermato che alle 10.00 (le 5.00 in Italia) sono iniziate le operazioni di recupero dei 12 ragazzi bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord del Paese. Il portavoce ufficiale delle operazioni, Narongsak Ossottanakorn, ha comunicato che al recupero partecipano 18 sub, 13 stranieri e 5 thailandesi. I livelli di acqua che inondano parzialmente la grotta sono diminuiti in modo significativo, in ...

Thailandia - al via il recupero dei ragazzi : i soccorritori nella grotta| : Operazioni iniziate alle 5 del mattino. Ognuno sarà scortato da una guida. Il cammino può durare anche 11 ore. Permane il timore per attacchi di panico

È iniziato il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia : La decisione è stata presa per via del meteo molto favorevole: il primo ragazzo sta provando a uscire dalla grotta, ma sarà un'operazione lunga e complicata The post È iniziato il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - 3-4 giorni per salvare i ragazzi. Le lettere dalla grotta ai genitori : Thailandia, è corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore. Le autorità locali credono di avere una finestra da tre a quattro giorni per liberarli. Narongsak Osatanakorn, Segui su affaritaliani.it

Thailandia con il fiato sospeso. "Oggi fuori il primo ragazzino" : "Il D-Day è oggi". Non si può più aspettare in Thailandia, dove il governatore Chiang Rai ha annunciato il via libera alle operazioni per portare in salvo i 12 ragazzi bloccati da giorni in una grotta insieme all'allenatore della squadra di calcio di cui fanno parte.C'era ottimismo ieri, si parlava di "tre o quattro giorni" di tempo, di una finestra in cui il salvataggio sarebbe potuto avvenire in condizioni accettabili. Il timore delle piogge ...

Thailandia - i messaggi dei ragazzi dalla grotta : 'Stiamo bene - non preoccupatevi' : Ore di attesa nei pressi della grotta di Tham Luang, in Thailandia: le condizioni meteorologiche avverse, purtroppo, potrebbero ritardare ulteriormente le operazioni di salvataggio dei 12 giovani calciatori rimasti intrappolati insieme al loro allenatore nelle cavità sotterranee dal 23 giugno. Stando a quanto riportato da "Il Messaggero", la situazione sembra destinata a peggiorare, poiché presto potrebbero intensificarsi le piogge monsoniche. ...

Thailandia - cominciate le operazioni di recupero dei ragazzi : dureranno almeno due giorni : La cronaca dell'inviata @LTangherlini pic.twitter.com/PmbGXh2glV " Rainews, @RaiNews, 8 luglio 2018 Secondo le previsioni, il primo ragazzino dovrebbe essere recuperato stasera intorno alle 21.00, le ...

Thailandia - RAGAZZI NELLA GROTTA : SALVATAGGIO/ Ultime notizie - primo bimbo in acqua : 11 ore per uscire : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA, Ultime notizie. primo adolescente in acqua: ci metterà 11 ore per uscire. Alle ore 5:00 di questa mattina, sono iniziate le operazioni di estrazione(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:05:00 GMT)

Thailandia - partita missione per far uscire i ragazzi dalla grotta - : Le operazioni di salvataggio potrebbero durare almeno 2 giorni. Per ogni persona intrappolata saranno impegnati due sub: ci vogliono 11 ore per liberare i primi giovani

Non c’è più tempo - bisogna portarli fuori : inizia il recupero dei ragazzi nella grotta in Thailandia [GALLERY] : 1/29 AFP/LaPresse ...