Thailandia | i primi due ragazzini sono usciti dalle grotte | “stanno bene”

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. I primi due sono usciti : I primi due dei dodici ragazzi rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia sono usciti. sono i primi risultati delle operazioni di salvataggio iniziate alle 5 di questa mattina (ore 10 locali). I due baby calciatori sono arrivati nella camera 3, dove è stato preparato un presidio medico dopo aver superato il percorso più difficile. Lì hanno r...