Thailandia - usciti i primi 4 ragazzi dalla grotta | Prosegue l'operazione dei Navy Seals : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme ad altri 8 compagni di squadra e al loro allenatore nelle grotte di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. "Sono al sicuro e stanno ...

Thailandia - il salvataggio : i primi sei bambini fuori dalla grotta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro e stanno abbastanza bene»

Thailandia : primi 2 ragazzi fuori : ANSA, - ROMA, 8 LUG - Due dei ragazzi intrappolati in Thailandia sono fuori dalla grotta di Tham Luang. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dai media internazionali. Secondo un capo della polizia i ...

Thailandia - i primi 6 ragazzi sono usciti : Le ambulanze con i primi due ragazzi usciti in superficie hanno lasciato il campo base all'entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. I ragazzi saranno trasferiti in un ospedale di Chiang Rai, a circa 60 chilometri. Altri due appena usciti

Thailandia - il salvataggio : i primi quattro bambini fuori dalla grotta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro e stanno abbastanza bene»

Sono stati estratti i primi due ragazzi dalla grotta in Thailandia : Le operazioni di soccorso Sono iniziate stamattina e andranno avanti anche nelle prossime ore: tutte le notizie, man mano che arrivano The post Sono stati estratti i primi due ragazzi dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - i primi 4 ragazzi sono usciti : Le ambulanze con i primi due ragazzi usciti in superficie hanno lasciato il campo base all'entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. I ragazzi saranno trasferiti in un ospedale di Chiang Rai, a circa 60 chilometri. Altri due appena usciti

Thailandia - i primi 4 ragazzi sono usciti : Le ambulanze con i primi due ragazzi usciti in superficie hanno lasciato il campo base all'entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. I ragazzi saranno trasferiti in un ospedale di Chiang Rai, a circa 60 chilometri. Altri due appena usciti

Thailandia : i primi due ragazzini sono usciti dalla grotta - “stanno bene” : I primi due ragazzini sono usciti dalle grotte di Tham Luang in Thailandia dove, con altre 11 persone, erano rimasti intrappolati a causa degli allagamenti dovuti alle forti piogge dal 23 giugno scorso: la notizia è stata confermata ufficialmente, riportano i media internazionali. Secondo le fonti di Khaosod English, i due sarebbero usciti camminando autonomamente per andare nell’ospedale da campo. Il primo ragazzino sarebbe uscito alle ...

Thailandia - i primi due ragazzi portati fuori dalla grotta : il salvataggio durerà molte ore : Sono salvi due dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. E altri due sono vicini all'uscita. Lo riferiscono fonti ufficiali a Sky...

Thailandia - il salvataggio : i primi due bambini sono fuori dalla grotta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro e stanno abbastanza bene»

Thailandia : i primi due ragazzini sono usciti dalle grotte - “stanno bene” : I primi due ragazzini sono usciti dalle grotte di Tham Luang in Thailandia dove, con altre 11 persone, erano rimasti intrappolati a causa degli allagamenti dovuti alle forti piogge dal 23 giugno scorso: la notizia è stata confermata ufficialmente, riportano i media internazionali. Secondo le fonti si Khaosod English, i due sarebbero usciti camminando autonomamente per andare nell’ospedale da campo. Il primo ragazzino sarebbe uscito alle ...

Thailandia - salvi i primi due ragazzi : Operazioni iniziate alle 5 del mattino. Ognuno sarà scortato da una guida. La polizia: «I primi che abbiamo recuperato stanno abbastanza bene»

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. I primi due sono usciti : I primi due dei dodici ragazzi rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia sono usciti. sono i primi risultati delle operazioni di salvataggio iniziate alle 5 di questa mattina (ore 10 locali). I due baby calciatori sono arrivati nella camera 3, dove è stato preparato un presidio medico dopo aver superato il percorso più difficile. Lì hanno r...