Thailandia | i primi 4 ragazzi sono usciti

: ?? Thailandia, autorità locale: i primi due bambini sono stati portati in salvo - repubblica : ?? Thailandia, autorità locale: i primi due bambini sono stati portati in salvo - RaiNews : +++#Thailandia, media locali: usciti dalla grotta e in salvo i primi due ragazzi+++ - TgLa7 : #Thailandia: ufficiale, primi 2 ragazzi fuori dalla grotta -

(Di domenica 8 luglio 2018) Le ambulanze con iduein superficie hanno lasciato il campo base all'entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. Isaranno trasferiti in un ospedale di Chiang Rai, a circa 60 chilometri. Altri due appena