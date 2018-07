Thailandia | i primi 2 ragazzi sono usciti dalla grotta | il salvataggio durerà due giorni

Thailandia : i primi due ragazzini sono usciti dalle grotte - “stanno bene” : I primi due ragazzini sono usciti dalle grotte di Tham Luang in Thailandia dove, con altre 11 persone, erano rimasti intrappolati a causa degli allagamenti dovuti alle forti piogge dal 23 giugno scorso: la notizia è stata confermata ufficialmente, riportano i media internazionali. Secondo le fonti si Khaosod English, i due sarebbero usciti camminando autonomamente per andare nell’ospedale da campo. Il primo ragazzino sarebbe uscito alle ...

