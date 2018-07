Thailandia | i familiari dei ragazzi | “Abbiamo paura che qualcosa vada storto”

meteoweb.eu

(Di domenica 8 luglio 2018) “Siamo felici e sollevati” ma “abbiamochestorto“: queste le dichiarazioni rilasciate alla CNN daidel 14enne Nuttawut Takumsonh, uno dei 12 componenti del team intrappolato nella grotta, in riferimento alle operazioni di salvataggio in corso. I genitori hanno anche spiegato di voler organizzare subito la festa di compleanno del ragazzo. La nonna ha dichiarato di aver pregato ogni giorno affinché il nipote tornasse a casa sano e salvo: “Hochestorto, che i soccorritori non ce la facciano“, ha ammesso la nonna. L'articolo, idei: “Abbiamochestorto” Meteo Web.