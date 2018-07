Thailandia - le operazioni di recupero dei ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang [FOTO] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Thailandia - il percorso dei ragazzi per uscire dalla grotta - : 4 chilometri, un cunicolo largo solo 38 centimetri e un tratto in immersione: questa la strada che i ragazzi intrappolati dal 23 giugno devono affrontare. Superata la "camera 3", il gruppo può dirsi ...

Thailandia - inizia a piovere nell’area della grotta di Tham Luang : soccorsi bloccati “per almeno 10 ore” : La pioggia ha cominciato a cadere sull’area in cui sorge la grotta thailandese di Tham Luang, e dalla quale sono stati estratti oggi quattro dei 12 ragazzi che vi sono rimasti intrappolati con il loro allenatore per due settimane. Lo riferiscono su Twitter diversi corrispondenti della stampa internazionale che si trovano sul posto. Le operazioni di recupero sono sospese e lo resteranno, hanno riferito le autorita’, “per almeno ...

Thailandia - grotta di Tham Luang : salvati i primi 4 ragazzi. Soccorsi sospesi per 10 ore : E' in corso l'operazione di salvataggio per recuperare i baby calciatori intrappolati con il loro allenatore in una grotta in Thailandia, di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 giugno. I ragazzi,...

Thailandia : 4 ragazzi fuori dalla grotta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Thailandia - il salvataggio : i primi 4 ragazzi sono fuori dalla grotta. «Gli altri in salvo domani» | Diretta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro»

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. Quattro in salvo : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che Quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...

Thailandia - quattro bimbi estratti dalla grotta : ora uno stop di dieci ore alle operazioni dei sub : Il tempo è scaduto. In Thailandia , così, sono iniziate le operazioni di soccorso per salvare i 12 ragazzini e l'allenatore intrappolati da giorni nella grotta di Tham Luang , mentre tutto il mondo assiste col fiato sospeso. Un gruppo di decine di sommozzatori, thailandesi e stranieri, è entrato in azione in mattina, notte italiana: quattro ragazzini sono già stati tratti in salvo e si ...

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nelle grotte di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. "Sono al sicuro e stanno ...

Thailandia - i primi soccorsi : ecco cosa accade quando i ragazzi escono dalla grotta : Il quartier generale delle operazioni dove si trovavano fino a ieri volontari, soccorritori dell'esercito e anche i 1300 giornalisti giunti da tutto il mondo è stato predisposto stamattina per ...

Thailandia - quattro ragazzi già portati fuori dalla grotta : Sono salvi sei dei ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. Altri 8 ragazzi e l'allenatore saranno portati fuori domani per motivi logistici e una...

Thailandia - 4 ragazzi fuori dalla grotta : gli altri usciranno domani | : Il recupero di 8 ragazzini e dell'allenatore riprenderà tra 10-20 ore per motivi logistici e una necessaria preparazione dell'equipaggiamento. La prima fase del salvataggio è andata a buon fine: "...

Thailandia - quattro i ragazzi usciti dalla grotta : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nella grotta di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. Lo hanno reso noto le ...

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nelle grotte di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. "Sono al sicuro e stanno ...