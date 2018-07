Thailandia | è il giorno | inizia il recupero dei 13 calciatori

Thailandia - settimo giorno di ricerche per ragazzi bloccati in grotta - : Le squadre di soccorso continuano con i tentativi di localizzazione dei 12 ragazzi e del loro allenatore di calcio, ma le piogge monsoniche ostacolano le operazioni. Secondo gli esperti, con acqua e ...

Alluvioni in Thailandia : quarto giorno di ricerche dei ragazzi dispersi in una grotta : quarto giorno di ricerche della squadra di 12 calciatori tra gli 11 e i 15 anni dispersi con il loro allenatore all’interno di una grotta nel nord della Thailandia: le condizioni meteo avverse non fanno che complicare il lavoro dei soccorritori. Ieri sera le operazioni sono state interrotte per il maltempo e l’oscurità. Nella notte è piovuto di nuovo, ed il torrente sotterraneo, che ha bloccato il gruppo, si è nuovamente ingrossato. ...