Thailandia con il fiato sospeso Sei ragazzini portati in salvo

Thailandia - salvati i primi sei ragazzini : portati via dall’area della grotta con le autoambulanze : Sono sei finora i ragazzi portati in salvo, fuori dalla grotta di Tham Lang dove erano intrappolati dal 23 giugno. Dpo i primi controlli sono stati trasferiti in un ospedale di Chiang Rai. Tutti saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. L’allenatore della squadra dei 12 giovani calciatori sarà l’ultimo ad uscire, dando precedenza a chi sta ...

Thailandia - si apre una speranza per i ragazzi nella grotta : “Condizioni perfette per uscire” : Thailandia, si apre una speranza per i ragazzi nella grotta: “Condizioni perfette per uscire” Nei prossimi 3-4 giorni ci potrebbero essere “le condizioni perfette” per permettere ai ragazzi intrappolati in una grotta di Thailandia di lasciare la caverna. Rimane alto il rischio di forti piogge monsoniche che potrebbero innalzare il livello dell’acqua: secondo il capo […] L'articolo Thailandia, si apre una speranza per i ...

Thailandia - si apre una speranza per i ragazzi nella grotta : “Condizioni perfette per uscire” : Nei prossimi 3-4 giorni ci potrebbero essere "le condizioni perfette" per permettere ai ragazzi intrappolati in una grotta di Thailandia di lasciare la caverna. Rimane alto il rischio di forti piogge monsoniche che potrebbero innalzare il livello dell'acqua: secondo il capo della missione di salvataggio, però, il meteo e l'acqua dovrebbero aiutare nei prossimi giorni.Continua a leggere

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : buoni i riscontri degli ingegneri di Musk : Gli esperti di Elon Musk stanno disegnando una “capsula di salvataggio” per poter tirare fuori i 12 ragazzi rimasti intrappolati in in una grotta di Tham Luang, in Thailandia. Lo scrive lo stesso miliardario, che, invitato a intervenire nelle operazioni dalle autorita’ locali, ha inviato sul posto gli ingegneri della Boring Company, impegnata nella costruzione di un tunnel a Los Angeles e dotata di macchinari straordinari per ...

Thailandia - contrordine nei soccorsi : «Soldati - aspettate a scendere». Ma adesso comincia a piovere sul serio : I sub pronti a entrare ma il governatore frena: forse ci vorranno dei giorni per recuperare i 12 ragazzi intrappolati nella grotta

Thailandia - Ragazzi nella grotta/ Ultime notizie - i genitori : non ce l'abbiamo con l'allenatore : Thailandia, Ragazzi nella grotta: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui Ragazzi intrappolati nella caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 14:57:00 GMT)

Thailandia - RAGAZZI NELLA GROTTA/ Ultime notizie - il governatore : “Ci sono le condizioni per il recupero" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:04:00 GMT)

Thailandia - 3-4 per salvare i ragazzi Le lettere dalla grotta ai genitori L'allenatore si scusa con le famiglie : Thailandia, è corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore. Le autorità locali credono di avere una finestra da tre a quattro giorni per liberarli. Narongsak Osatanakorn, Segui su affaritaliani.it