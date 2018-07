Thailandia | arrivano finalmente belle notizie | fuori dalla grotta i primi quattro ragazzi

Thailandia - inizia il recupero dei baby calciatori bloccati nella grotta : arrivano le piogge - non c'è più tempo da perdere : Thailandia , inizia il recupero dei ragazzi bloccati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore, spaventano le piogge in arrivo Non c'è più tempo . Bisogna portarli fuori. Ecco perché quando ...

Thailandia - inizia il recupero dei baby calciatori bloccati nella grotta : arrivano le piogge - non c’è più tempo da perdere : Thailandia, inizia il recupero dei ragazzi bloccati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore, spaventano le piogge in arrivo Non c’è più tempo. Bisogna portarli fuori. Ecco perché quando in Italia è ancora l’alba, in Thailandia inizia la missione per recuperare i 12 baby calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore. Le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora ...