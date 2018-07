Thailandia | ancora 8 ragazzi e allenatore nella grotta Ultime notizie | “uno dei 4

Thailandia - RAGAZZI NELLA GROTTA : STOP AI SOCCORSI/ Ultime notizie - ancora possibile il salvataggio : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 20:41:00 GMT)

Giovani intrappolati nella grotta in Thailandia - recupero possibile ma si attende ancora : Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c'è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell'acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge

Thailandia : tubo ossigeno non ha ancora raggiunto i ragazzi

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

Thailandia - TRAGHETTO AFFONDATO A PHUKET/ Ultime notizie : almeno 40 turisti morti - 16 ancora dispersi : Naufragio in THAILANDIA: 2 barche di turisti si ribaltano: sono 49 le persone disperse ma il numero potrebbe essere molto più alto. I due incidenti non sarebbero collegati: 40 morti.

Thailandia - il primo video dei 12 ragazzi ancora intrappolati nella grotta : «Stiamo bene - ma quando ci fate uscire?» : Un sorriso che vale una speranza. Un video diffuso poco fa dai Navy Seals thailandesi mostra i 12 ragazzi nella grotta Tham Luang sorridenti mentre si presentano uno a uno alla telecamera...

Thailandia - 12 ragazzi dispersi da quattro giorni in una grotta. Si cerca ancora : Genova - Sono arrivate al quarto giorno le ricerche della squadra di 12 calciatori tra gli 11 e i 15 anni dispersi con il loro allenatore all'interno di una grotta nel nord della Thailandia. Questa ...