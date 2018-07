Thailandia - i primi soccorsi : ecco cosa accade quando i ragazzi escono dalla grotta : Il quartier generale delle operazioni dove si trovavano fino a ieri volontari, soccorritori dell'esercito e anche i 1300 giornalisti giunti da tutto il mondo è stato predisposto stamattina per ...

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nelle grotte di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. "Sono al sicuro e stanno ...

Thailandia con il fiato sospeso. Sei ragazzini portati in salvo : "Il D-Day è oggi". Non si può più aspettare in Thailandia, dove il governatore Chiang Rai ha annunciato il via libera alle operazioni per portare in salvo i 12 ragazzi bloccati da giorni in una grotta insieme all'allenatore della squadra di calcio di cui fanno parte.C'era ottimismo ieri, si parlava di "tre o quattro giorni" di tempo, di una finestra in cui il salvataggio sarebbe potuto avvenire in condizioni accettabili. Il timore delle piogge ...

Thailandia - i familiari dei ragazzi : “Abbiamo paura che qualcosa vada storto” : “Siamo felici e sollevati” ma “abbiamo paura che qualcosa vada storto“: queste le dichiarazioni rilasciate alla CNN dai familiari del 14enne Nuttawut Takumsonh, uno dei 12 componenti del team intrappolato nella grotta, in riferimento alle operazioni di salvataggio in corso. I genitori hanno anche spiegato di voler organizzare subito la festa di compleanno del ragazzo. La nonna ha dichiarato di aver pregato ogni giorno ...

Thailandia - salvati i primi sei ragazzini : portati via dall’area della grotta con le autoambulanze : Sono sei finora i ragazzi portati in salvo, fuori dalla grotta di Tham Lang dove erano intrappolati dal 23 giugno. Dpo i primi controlli sono stati trasferiti in un ospedale di Chiang Rai. Tutti saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. L’allenatore della squadra dei 12 giovani calciatori sarà l’ultimo ad uscire, dando precedenza a chi sta ...

Thailandia - arrivano finalmente belle notizie : fuori dalla grotta i primi quattro ragazzi : arrivano nuovi confortanti aggiornamenti dalla Thailandia, fuori dalla grotta i primi quattro ragazzi I primi due ragazzini sono stati fatti uscire dalla grotta. Il 13enne identificato come Mongkol Boonpiem è stato portato in elicottero a un ospedale che si trova a 60 chilometri dal sito dei soccorsi, ha reso noto il Bangkok Post. Il salvataggio dei due ragazzi è stato effettuato due ore prima di quanto previsto. Altri quattro ragazzi ...

Thailandia - salvi i primi sei ragazzi : Operazioni iniziate alle 5 del mattino. Ognuno sarà scortato da una guida. La polizia: «I primi che abbiamo recuperato stanno abbastanza bene»