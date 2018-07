: Spero che i ragazzi prigionieri nella grotta in Thailandia ce la facciano ???? - OfficialAllegri : Spero che i ragazzi prigionieri nella grotta in Thailandia ce la facciano ???? - Agenzia_Ansa : +++ Thailandia, iniziate le operazioni per far uscire i ragazzi intrappolati nella grotta +++ - RaiNews : +++#Thailandia, media locali: usciti dalla grotta e in salvo i primi due ragazzi+++ -

Altri duedei 12 rimasti intrappolati in una grotta insono fuori. Sono quindi 4 quelli usciti. Ora lasciano il campo base in autoambulanza, per essere trasferiti in un ospedale.ù I 12e il loro allenatore erano rimasti bloccati dalle piogge nella grotta dal 23 giugno.(Di domenica 8 luglio 2018)