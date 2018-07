Thailandia | 4 ragazzi fuori dalla grotta | ancora attesa per gli altri

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzini. Soccorsi sospesi - riprenderanno domani : Aspettare ancora è improponibile. La temuta pioggia è arrivata, due ore di diluvio ieri sera sulla grotta Tham Luang. Era l’incubo dei soccorritori: la massa d’acqua dei monsoni che per una settimana hanno dato tregua, ma che ora sono pronti a vanificare i frenetici sforzi di evitare le immersioni ai 12 ragazzi bloccati sottoterra con il loro allen...

Thailandia - salvati i primi 4 ragazzi : VIDEO - : Sono ancora 8 i giovani calciatori intrappolati nella grotta insieme al loro allenatore. I 4 già recuperati dai soccorritori sono stati trasferiti in ospedale: stanno relativamente bene, anche se uno ...

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzi. «Stanno bene». Si prosegue domani | : Ogni giovane sarà scortato da una guida. L’allenatore sarà l’ultimo a lasciare il luogo in cui sono rimasti intrappolati. Rimane il timore per attacchi di panico

Thailandia : corsa contro i monsoni per salvare i ragazzi dalla grotta : È corsa contro i monsoni per salvare i piccoli calciatori thailandesi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang. Dopo un prima azione di soccorso che ha portato in salvo quattro dei "cinghiali selvatici" - il nome della squadra di calcio di cui fanno parte - per gli altri otto più l'allenatore si dovrà attendere."Dobbiamo preparare le forniture ossigeno, consumate quasi tutte in questa prima operazione salvataggio", ha ...

Thailandia - intrappolati nella grotta : salvi i primi quattro ragazzini : 16:30 - Sono quattro e non sei i ragazzini estratti dalla grotta di Tham Luang. Lo riferiscono le autorità thailandesi, sottolineando che gli altri otto e l’allenatore saranno portati fuori tra circa 10-20 ore per motivi logistici e per consentire al personale di preparare adeguatamente gli equipaggiamenti.Ore 16:10 - Stando a Sky News, l'ordine di uscita dei ragazzi sarebbe stato stabilito in base allo stato di salute degli stessi. I primi ...

Thailandia - media : 'Uno dei 4 ragazzi salvati è in condizioni serie' : Uno dei quattro ragazzi fatti uscire oggi dopo due settimane dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia, si trova in condizioni "serie", anche se non è in pericolo di vita. Lo riporta Sky News, ...

Thailandia - i primi 4 ragazzi tirati fuori : uno è grave| Soccorsi sospesi per ore : Solo uno dei quattro ragazzini sarebbe in condizioni serie, gli altri starebbero abbastanza bene. Gli altri 8 e l’allenatore dovrebbero essere portati fuori domani: ci vogliono almeno 10 ore per preparare la nuova operazione di salvataggio.

Thailandia - il salvataggio : i primi 4 ragazzi sono fuori dalla grotta. «Gli altri in salvo domani» : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro»

