Terribile schianto in galleria | il 20enne Kevin muore carbonizzato in auto | sei feriti

Incidente Hartley - prove libere Gp Silverstone/ Video - Terribile schianto contro le barriere protettive : Incidente Hartley, prove libere Gp Silverstone, Video: terribile schianto contro le barriere protettive alla curva 6, da parte del pilota neo-zelandese della Toro Rosso(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:24:00 GMT)

Terribile schianto in via Marsala a Trento Perde la vita un motociclista

Terribile schianto tra tre camion in autostrada - un morto e due feriti nel nodo A1-A14 : Lo schianto intorno alle 12.30, nel tratto tra l'uscita di Casalecchio ed il bivio con l'A14 Bologna-Taranto. Coinvolti tre mezzi pesanti tra cui una cisterna che ha urtato lo spartitraffico e si è ribaltata occupando l'intera carreggiata. Il nodo di Bologna interessato è stato chiuso con gravi i disagi al traffico automobilistico.Continua a leggere

Tragico schianto in vacanza. Morto un 24enne grave la fidanzata. Un destino Terribile e beffardo : Aspettavano quel momento da tutto l’anno. I biglietti presi, il sole greco, la spiaggia e il mare di giugno. Una vacanza d’amore e sorrisi nel cuore del mare Egeo per una coppia di giovani trentini, Alessandro Grisenti, di 24 anni, e Alessia Rinner, di 22, domiciliati a Baselga di Pinè. E invece, tra il dolore e lo sgomento dei parenti, la gioia si è trasformata in tragedia. I due ragazzi infatti sono stati coinvolti nella giornata di venerdì in ...

Pompei - Terribile schianto in autostrada a Desenzano : muore donna 53enne

“Allora - sorpasso?”. Poi lo schianto in diretta Facebook. Una Terribile imprudenza costata la vita a 9 persone. E sui social è linciaggio : “Assassino!” : La morte corre sui social. Una storia terribile costata la vita a 9 persone e che ha fatto immediatamente il giro della rete ed ha per protagonista un autista di un pullmino ha fatto partire una diretta facebook con il cellulare mentre era al volante del suo mezzo. Il filmato mostra l’uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide anche di compiere un sorpasso. Distratto dai commenti non si accorge ...

Sangue sulle strade - morta una 18enne e 4 feriti. Uno schianto Terribile - inutile ogni tentativo di salvarle la vita : Ancora una sabato di Sangue sulle strade italiane. Vittima ancora un volta una giovanissima: una ragazza di 18 anni. Gravi altri quattro giovani, trasportati al Pronto Soccorso. È successo poco dopo le 22 quando una chiamata ha allarmato il pronto soccorso che, una volta arrivato lungo al strada statale 34 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, ha fatto partire i soccorsi. Una volta arrivati sul ...

Georgia - precipita aereo militare portoricano/ Video - il momento del Terribile schianto : tutti morti : Usa, cargo militare portoricano caduto: 9 morti, Video, il terribile schianto sull’autostrada in Georgia. L'aereo era partito da poco e stava compiendo un'esercitazione(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:22:00 GMT)