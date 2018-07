Terni | bare aperte in strada | residenti chiusi in casa per la puzza Ultime notizie | “se

Terni - bare abbandonate all’aria aperta. Residenti chiusi in casa : “Odore terribile” : Salme riesumate e bare abbandonate all’aria aperta in un cortile interno del cimitero: è quanto succede a Terni, in Umbria. “Viviamo sigillati in casa nostra – racconta una residente all’Ansa – l’odore terribile sprigionato da queste bare entra nelle abitazioni ed a tratti è impossibile respirare. C’è anche chi ha accusato mal di testa e mal di stomaco“. Chi vive a ridosso del cimitero comunale, ...

