Tencent quota la sua musica | attesa un' operazione da almeno 1 miliardo

Tencent ha acquisito la quota di maggioranza di Grinding Gear Games - creatori di Path of Exile : Il colosso del gaming cinese Tencent ha recentemente acquisito Grinding Gear Games, autori di Path of Exile. Come riporta Gamesindustry, lo studio ha dato la notizia alla community tramite un post su un forum e assicura che rimarrà uno studio indipendente. Inoltre c questa mossa non avrà un impatto significativo sulla loro esperienza di gioco:"Rimarremo un'azienda indipendente e non ci saranno grossi cambiamenti nel modo in cui operiamo, ...