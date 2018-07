Svelata la prima coppia di Temptation Island Vip | l’indiscrezione

Svelata la scaletta degli U2 per i concerti 2018 con tante rarità nella prima data dell’Experience+Innocence Tour (video) : La scaletta degli U2 per i concerti 2018 è stata ufficializzata con la prima data dell'Experience+Innocence Tour in scena il 2 maggio al Bok Centre di Tulsa Oklahoma. Con uno spettacolo altamente tecnologico che permette al pubblico attraverso una app di sperimentare la realtà aumentata, gli U2 hanno dato il via alla prima leg del Tour, che li vedrà impegnati in Nord America per 15 concerti prima di raggiungere l'Europa in autunno, a ottobre ...