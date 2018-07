calciomercato

: #Suso: 'Si torna a #Milano'. Ma il futuro è in bilico: tra 'fattore #Puma' e clausola - cmdotcom : #Suso: 'Si torna a #Milano'. Ma il futuro è in bilico: tra 'fattore #Puma' e clausola - MilanLiveIT : 'Ora si ritorna a fare il lavoro più bello' #Suso è pronto ad iniziare la nuova stagione con il #Milan ?????????? -

(Di domenica 8 luglio 2018) 'Sappiamo bene cosa dobbiamo fare - ha dichiarato Mirabelli a Sky Sport -. Faremo un mercato in uscita e in entrata. Non uscirà e non arriverà nessuno senza che ci sia il via libera di Gattuso. Sarà ...