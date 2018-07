Superbike | terzo posto per Marco Melandri in Gara-2 a Misano | giù dal podio invece Chaz

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : trionfo Rea in gara 2! Melandri è terzo Gp Italia : DIRETTA Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-2 del Gp Italia a Misano: cronaca e vincitore (oggi domenica 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:36:00 GMT)

Superbike : Gara 2 - Davis terzo a Brno con il team Aruba.it Racing-Ducati : I risultati dell’appuntamento di Superbike dei piloti Aruba.it Racing-Ducati a Brno: Davis terzo, Melandri quindicesimo Dopo il secondo posto di Marco Melandri in Gara 1, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 2 a Brno (Repubblica Ceca) grazie al terzo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese ha fatto un passo avanti netto rispetto alla Gara di ieri e, dopo una buona partenza dalla seconda fila, è riuscito a ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : qualifiche - risultati e classifica. Tom Sykes in pole - terzo Marco Melandri : Settimo round per il Mondiale di Superbike 2018 ed ennesima superpole per Tom Sykes: il britannico, in sella alla sua Kawasaki, è riuscito a sorprendere tutti nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca. 1’57?687 il suo miglior tempo, 45ma volta in prima piazza dopo le qualifiche per lui. Così come accaduto in Gran Bretagna è doppietta per la Kawasaki che piazza in seconda posizione Jonathan Rea (198 millesimi di ritardo dal compagno di ...

Superbike - Round Italia 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica generale. Secondo Davies - terzo Sykes - cade Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) è ufficialmente tornato il “cannibale” che tutti conoscevamo. Dopo un inizio di stagione non eccezionale, infatti, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente dominato il weekend del Gran Premio d’Italia del Mondiale Superbike, aggiudicandosi in scioltezza entrambe le gare. Se ieri in Gara-1 aveva potuto vincere in carrozza, oggi ha dovuto sudarsi la prima posizione dopo un avvincente duello con ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea domina la scena - Melandri chiude terzo davanti a Davies : E’ Jonathan Rea il vincitore di gara-1 del GP d’Italia, ad Imola, quinta prova del Mondiale 2018 di Superbike. Sul tracciato del Santerno il leader del campionato, tre volte iridato, ha dominato la scena fin dal via, imponendo un ritmo inarrivabile a tutti. In sella alla sua Kawasaki, Rea ha preceduto il compagno di squadra Tom Sykes di 3″755 e Marco Melandri, sulla Ducati, di 6″906. In quarta posizione l’altro ...

