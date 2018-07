Superbike | GP San Marino 2018 | il programma di oggi a Misano Orario d’inizio e come

oasport

: Superbike, GP San Marino 2018: Jonathan Rea inesorabile anche in gara-1 a Misano, precede Davies e Laverty… - retweetsmanetta : Superbike, GP San Marino 2018: Jonathan Rea inesorabile anche in gara-1 a Misano, precede Davies e Laverty… - OA_Sport : Jonathan #Rea vince facile anche Gara-1 del Round di #Misano del #WSBK davanti a #Davies e #Laverty. Settimo… - SNAI_Official : Ecco tutte le notizie in vista del weekend romagnolo del Mondiale di Superbike 2018. -

(Di domenica 8 luglio 2018) Dopo l’intensa Gara-1 di ieri, è tempo di tornare in pista aper il secondo round del Gran Premio di San. Alle ore 13.00,consuetudine, saranno di scena le moto derivate di serie sul circuito “Santa Monica”, ora intitolato a Marco Simoncelli. Siamo all’ultimo appuntamento del campionato prima della lunga sosta estiva che si concluderà solamente nel weekend del 15-16 settembre a Portimao con il Gran Premio del Portogallo. Dopo il break estivo, dunque, rimarranno solamente cinque Gran Premi, per cui appena 10 manche. Per questo motivo Jonathan Rea proverà a dettare nuovamente legge questa domenica, per avvicinarsi ulteriormente al quarto titolo mondiale consecutivo e, non ultimo, per presentarsi nel migliore dei modi alle vacanze. Sul circuito romagnolo si annuncia grande spettacolo e la consueta cornice di pubblico. Quando si corre in ...