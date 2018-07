Superbike | Classifica Mondiale 2018 | Jonathan Rea in fuga | +92 su Chaz Davies Marco

Superbike - GP Misano 2018 : risultati e classifica qualifiche. Tom Sykes in pole davanti a Jonathan Rea - Ducati indietro : Doppietta Kawasaki nelle qualifiche del GP della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Tom Sykes ha preceduto il compagno Jonathan Rea, strappandogli la Superpole con il tempo di 1’33″640. È stato un affare a due tra le due Kawasaki, con Rea staccato di soli 33 millesimi e tutti gli altri indietro. Al terzo posto, infatti, c’è l’Aprilia dell’irlandese Eugene Laverty, che conferma i passi in avanti fatti dalla moto ...

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifica della superpole. Chaz Davies il migliore - messe dietro le Kawasaki - male Melandri (10°) : E’ di Chaz Davies (Ducati) la superpole dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Superbike. Il pilota della Rossa, sul mitico tracciato di Laguna Seca (Stati Uniti), ha messo il proprio marchio, pennellando lungo i saliscendi della pista californiana e centrando una partenza dalla p.1 molto significativa. L’1’22″282 potrebbe infatti dare l’occasione al gallese di imporre il proprio ritmo in gara-1, programmata ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea domina in testa - +65 su Chaz Davies. Marco Melandri quinto : Jonathan Rea si conferma al comando della Classifica del Mondiale Superbike 2018 al termine del GP di Repubblica Ceca. Il britannico ha vinto gara-1 ma è caduto nel secondo appuntamento e ora ha 65 punti di vantaggio su Chaz Davies, addirittura 74 su Michael van der Mark. Marco Melandri è quinto e ormai distaccatissimo dopo la scivolata in gara-2. Classifica Mondiale Superbike 2018: Jonathan Rea 270 Chaz Davies 205 Michael Van Der Mark ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : gara-2 - risultati e classifica. Vince Alex Lowes - Melandri cade quando era in testa. Scivolano Rea e Sykes : Alex Lowes ha vinto la gara-2 del GP di Repubblica Ceca 2018, settimo round del Mondiale Superbike. A Brno il britannico ha conquistato la prima vittoria stagionale e ha regalato alla Yamaha il terzo successo in questa annata dopo la doppietta siglata da Michael van der Mark in Gran Bretagna. Il 27enne ha sorpassato il compagno di squadra olandese nelle prime battute della corsa e ha poi saputo sfruttare al meglio l’uscita di Marco ...

Superbike - Jonathan Rea nella storia : vince Gara-1 a Brno e si porta in testa alla classifica dei piloti più vincenti di sempre : Sessantesimo trionfo in carriera per Rea in Superbike, che diventa così il pilota con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) vince gara 1 a Brno ed entra nella storia della Superbike come il pilota con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie. Per il leader iridato si tratta infatti della vittoria numero 60 in carriera, una in più del quattro volte campione del mondo Carl ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea da record! Marco Melandri e Tom Sykes sul podio : Jonathan Rea ce l’ha fatta. Il pilota britannico ha vinto gara-1 del GP della Repubblica Ceca arrivando a quota 60 successi in Superbike, numero che lo pone in solitaria in cima alla classifica di tutti i tempi, superando la leggenda Carl Fogarty, fermo a quota 59. Dopo averci provato senza successo due settimane fa in casa, non c’è stata storia oggi a Brno: Rea ha preso il comando della gara dopo la prima curva, cavalcando ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : qualifiche - risultati e classifica. Tom Sykes in pole - terzo Marco Melandri : Settimo round per il Mondiale di Superbike 2018 ed ennesima superpole per Tom Sykes: il britannico, in sella alla sua Kawasaki, è riuscito a sorprendere tutti nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca. 1’57?687 il suo miglior tempo, 45ma volta in prima piazza dopo le qualifiche per lui. Così come accaduto in Gran Bretagna è doppietta per la Kawasaki che piazza in seconda posizione Jonathan Rea (198 millesimi di ritardo dal compagno di ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Donington : Jonathan Rea sempre davanti dopo il Round britannico di Donington. L’alfiere della Kawasaki, grazie al 2° ed 3° posto delle due manche sull’asfalto del circuito del Leicestershire, rafforza la leadership del campionato visti i problemi delle due Ducati di Chaz Davies e di Marco Melandri Classifica Mondiale Superbike 2018 dopo Donington Jonathan REA 245 KAWASAKI CHAZ DAVIES 181 DUCATI MICHAEL VAN DER MARK 163 YAMAHA TOM SYKES ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : gara-1 - risultato e classifica. Van der Mark vince davanti a Rea! Melandri cade : Michael van der Mark ha fatto saltare il banco e ha vinto gara-1 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale Superbike. L’olandese, in sella alla Yamaha, ha sovvertito il pronostico della vigilia ed è riuscito a battere le favoritissime Kawasaki. Il 25enne ha così ottenuto il primo successo stagionale dopo tre podi e regala alla scuderia dei tre diapason la prima gioia in questo 2018. Van der Mark è rimasto in scia alle due verdone ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : qualifiche - risultati e classifica. Sykes in pole position - battuto Rea. Savadori quarto - Melandri 12esimo : Tom Sykes ha sorpreso Jonathan Rea nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, tappa valida per il Mondiale Superbike. A Donington Park, dove alle ore 14.00 scatterà gara-1, il padrone di casa in sella alla sua Kawasaki è riuscito a precedere il favorito Jonathan Rea, suo compagno di squadra e leader della classifica generale. Sykes si è imposto con il tempo di 1:26.663, tre decimi meglio del Campione del Mondo (1:26.956): le due verdone ...

Superbike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l'allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo ...

Superbike - Round Italia 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica generale. Secondo Davies - terzo Sykes - cade Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) è ufficialmente tornato il “cannibale” che tutti conoscevamo. Dopo un inizio di stagione non eccezionale, infatti, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente dominato il weekend del Gran Premio d’Italia del Mondiale Superbike, aggiudicandosi in scioltezza entrambe le gare. Se ieri in Gara-1 aveva potuto vincere in carrozza, oggi ha dovuto sudarsi la prima posizione dopo un avvincente duello con ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea domina la scena - Melandri chiude terzo davanti a Davies : E’ Jonathan Rea il vincitore di gara-1 del GP d’Italia, ad Imola, quinta prova del Mondiale 2018 di Superbike. Sul tracciato del Santerno il leader del campionato, tre volte iridato, ha dominato la scena fin dal via, imponendo un ritmo inarrivabile a tutti. In sella alla sua Kawasaki, Rea ha preceduto il compagno di squadra Tom Sykes di 3″755 e Marco Melandri, sulla Ducati, di 6″906. In quarta posizione l’altro ...