Su Spotify il nuovo singolo di Quentin40 | “Farhenheit”

Musica su smartphone : YouTube sfida Spotify - arriva il nuovo servizio streaming [INFO e DETTAGLI] : Novità interessanti per i servizi di Musica online che permettono di ascoltarla in streaming direttamente dal proprio smartphone : Google scende in campo con uno dei suoi colossi e lancia il servizio YouTube Music, sfida ndo i principali competitor come Spotify , Apple e Deezer. Il servizio partirà il 22 maggio negli Stati Uniti, Corea del Sud, Messico, Australia e Nuova Zelanda, con altri 14 Paesi a seguire nelle settimane successive, compresa ...

Spotify punisce R Kelly in base al suo nuovo codice di condotta : (foto: Getty) Il rapper R Kelly è il primo artista le cui canzoni saranno rimosse dalle playlist e dai consigli impostati da Spotify in base a un nuovo codice di condotta che la piattaforma di streaming ha elaborato negli ultimi tempi. La musica del cantante rimarrà sulla piattaforma ma non sarà più attivamente promossa dallo streamer, in ottemperanza alla policy riguardante l’Hate Content and Hate Conduct messa in pratica dalla società ...