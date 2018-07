' Stop anche alle navi delle missioni internazionali' | Salvini

Migranti - Salvini : "Dopo Ong - Stop anche alle navi internazionali" : Mentre a Messina sbarcano in 106, soccorsi da una nave irlandese, il ministro dell'Interno anticipa le ruchieste che porterà al vertice di Innsbruck

Patreon dice Stop al porno? «Colpa di una legge di Trump». Modelle hot nel panico - anche italiane : ... nome d'arte di una ragazza sarda che vanta un milione e mezzo di followers su Instagram: Fishball fa parte, appunto, delle Suicide Girls, un gruppo di Modelle, presenti in tutto il mondo, che ...

Ryanair - sciopero il 25 luglio in Italia. E in altri Paesi d'Europa Stop anche il 26 : Roma - I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair in Italia sciopereranno il prossimo 25 luglio per 24 ore . Lo annunciano Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che la protesta si inserisce nel quadro ...

Decreto dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Vertice Ue - Italia Stoppa adozione conclusioni : voto anche su migranti : Vertice Ue,Italia stoppa adozione conclusioni:voto anche su migranti Vertice Ue,Italia stoppa adozione conclusioni:voto anche su migranti Continua a leggere L'articolo Vertice Ue,Italia stoppa adozione conclusioni:voto anche su migranti proviene da NewsGo.

Salvini : dopo Ong Aquarius Stop anche a Ong Lifeline : Salvini: stop invasione Roma – Di seguito il messaggio apparso sul profilo Facebook del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “E due! dopo la Ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla Ong Lifeline che andrà a Malta. Questa nave fuorilegge finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no! #stopinvasione”. L'articolo Salvini: dopo Ong Aquarius ...

Salute - Coldiretti : “Stop agli antibiotici nelle stalle anche per import” : Occorre ora estendere coerentemente il divieto dell’uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati anche agli allevamenti da cui provengono le carni importate nell’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’esplicito divieto a livello Ue dell’uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati frutto di un accordo tra Europarlamento, Consiglio Ue e Commissione europea per frenare il fenomeno ...

Milano - Stop alle auto diesel in città da gennaio 2019 : banditi tutti i veicoli fino a Euro 3 - poi da ottobre anche Euro 4 : Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più ...

Tariffe telefoniche a 28 giorni - Stop anche dai giudici : 'Pratica scorretta e ingannevole' : MILANO Dopo lo stop dell'Agcom arriva anche quello dei giudici per bollette di 28 giorni. L'undicesima sezione civile del Tribunale di Milano, con tre provvedimenti distinti, accogliendo le richieste ...

Vasco Rossi - al via il Vasco Non Stop Live 2018/ “In arrivo anche nuove canzoni" : Vasco Rossi, al via il Vasco non Stop Live 2018 con la doppia data di Torino dell'1 e 2 giugno: "il concerto è il momento più bello, per l'anno pRossimo ho le idee chiare".(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:04:00 GMT)

Borsa - lo Stop a M5S-Lega non ferma le vendite. Vola lo spread - banche a picco : Il Ftse Mib è arrivato a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere, lasciando sul campo il 2% circa, con un rialzo dello spread, salito a 235 punti, i massimi da fine 2013. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, è sciVolato. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Borsa - ok allo Stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Effetto giallo-verde : anche a Vicenza i vertici M5S Stoppano la lista : Siena, Spoleto e Vicenza. Sono le tre città che non vedranno il Movimento 5 stelle alle prossime amministrative del 10 giugno. I vertici M5S hanno infatti deciso di non certificare la lista dei ...

Sciopero nazionale portuali e marittimi : Stop anche a navi e traghetti : Lo Sciopero, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti, durerà 24 ore e coinvolgerà diverse categorie di lavoratori del settore con ripercussioni su scarico e carico merci e il traffico passeggeri.Continua a leggere