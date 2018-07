Stadio del Nacional | gli oggetti di CR7 sono conservati come un tesoro TUTTE LE FOTO

Russia-Croazia : belle ragazze - supporter strani e tifosi galvanizzati! Lo spettacolo sulle tribune dello Stadio di Sochi [GALLERY] : Sugli spalti dello stadio Olimpico Fist gli spettatori danno spettacolo, Russia-Croazia infiamma le tribune dell’impianto sportivo Lo spettacolo oltre che in campo, durante Russia-Croazia, è sugli spalti dello stadio Olimpico Fist. A Sochi la squadra di casa si cimenta nell’ultimo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018 con l’appoggio dei suoi tifosi, che sono galvanizzati sulle tribune dell’impianto sportivo. ...

BEYONCÈ E JAY-Z - CONCERTO MILANO/ Stadio San Siro : lo show dell'amore e della pace dedicato ai fan (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Stadio della Roma - restano in carcere i manager di Eurnova : restano in carcere i manager del gruppo Eurnova, Giulio Mangosi e Gian Luca Talone, arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Lo ha deciso il gip Maria Paola Tomaselli che ha ...

Stadio della Roma - Luca Parnasi resta in carcere. Gip nega la scarcerazione : resta in carcere Luca Parnasi, il costruttore arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dopo l’interrogatorio, durato circa 11 ore, durante il quale l’imprenditore avrebbe fatto ammissioni sulle dazioni di danaro ai partiti. La Procura aveva dato parere favorevole alla concessione dei domiciliari. La decisione del ...

Stadio della Roma : Parnasi resta in carcere : Roma – resta in carcere Luca Parnasi, l’ex presidente di Euronova arrestato lo scorso giugno nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai legali del costruttore al termine del lungo interrogatorio, svoltosi a fine giugno, durante il quale il costruttore, attualmente detenuto a Rebibbia, avrebbe fatto delle ammissioni su ...

Padova - uomo ammazzato a colpi di katana nel parcheggio dello Stadio : Brutale omicidio nel parcheggio dello stadio Euganeo, a Padova, dove un 51enne di origine filippina con regolare permesso di soggiorno è stato trovato morto, trafitto da numerosi colpi di arma da taglio, probabilmente...

Padova - ucciso a colpi di katana/ Ultime notizie - duello fra ‘samurai’ nel parcheggio dello Stadio Euganeo : Padova, ucciso a colpi di katana Ultime notizie, duello fra ‘samurai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo. Già fermato il presunto killer, la vittima è di origini filippine(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:23:00 GMT)

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Migranti - ex deputato Udc arrestato : “I soldi per l’accoglienza usati per comprare l’abbonamento allo Stadio della Juventus” : I fondi per l’accoglienza ai Migranti in provincia di Trapani sono stati utilizzati anche per acquistare abbonamenti allo Juventus Stadium per la stagione 2015/2016. Il retroscenza è emerso durante una delle perquisizioni negli uffici riferibili a Onofrio “Norino” Fratello, ex deputato dell’ Udc dell’Assemblea Regionale Siciliana, arrestato dai carabinieri di Trapani. Tra i documenti sequestrati, infatti, gli ...

Orari e scaletta dei Negramaro a Pescara - info ritiro biglietti per il concerto del 5 luglio allo Stadio Adriatico : Riprende dopo una pausa di qualche giorno in seguito al grande concerto allo stadio Olimpico di Roma l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 dei Negramaro a Pescara, il 5 luglio, sul palco dello stadio Adriatico. La band di Giuliano Sangiorgi, reduce dal concerto di Roma di sabato 30 giugno, torna sul palco per le ultime tre date della tournée negli stadi a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, che li vedrà esibirsi anche al San Filippo di ...

Mondiali Russia 2018 – In piazza come allo Stadio - la delusione dei tifosi della Colombia dopo l’eliminazione [GALLERY] : Grande delusioner peri tifosi della Colombia dopo l’eliminazione da Russia 2018 per mano dell’Inghilterra: la tristezza sui volti è uguale tanto nelle piazze quanto allo stadio Ieri notte la Colombia è arrivata ad un passo dai quarti del Mondiale di Russia 2018. La nazionale sudamericana si è fermata solo ai calci di rigore contro l’Inghilterra di Kane. Grandissima la delusione che ha accomunato i tifosi presenti allo ...

Roma - la rinascita dello Stadio Flaminio : 'Portiamo lì la casa del rugby' : C'è un progetto per il recupero del Flaminio. Anzi, un master plan della Fir, la Federazione italiana rugby, in linea con il piano regolatore. Si tratta di sistemare le tribune, il campo e i locali ...

Stadio di Amsterdam - la corrente elettrica è garantita dalle batterie della Nissan Leaf : Cosa c'entra con l'automobilismo? Il sistema di accumulo è alimentato da batterie , nuove e di seconda vita, provenienti da 148 Nissan Leaf , la macchina elettrica più venduta al mondo. 'Attraverso ...