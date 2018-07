Squali nel Mediterraneo | ecco perché non aver paura

GF 2018 - caos nella casa : Filippo Contri bersagliato - altre Squalifiche? : Al GF 2018 si è sfiorata una nuova rissa ieri sera, in tarda serata: le anticipazioni di martedì 22 maggio prevedono squalifiche ed eliminazioni a sorpresa? Forse sono provvedimenti esagerati, ma dato che si sono creati precedenti di ogni tipo, mai dire mai. Se il Web chiede di squalificare un concorrente e lo fa in modo insistente, sollevando polveroni e rivolte in rete, alla fine è certo che la produzione prende almeno un provvedimento, che ...

Grande Fratello 15 - la senatrice Pezzopane entra nella Casa. Nina Moric incontra (l’ex?) Favoloso che poco dopo viene Squalificato : Le dinamiche esterne sovrastano quelle interne e il Grande Fratello1 5 diventa, ora più che mai, un’appendice di Domenica Live. La quinta puntata inizia con Stefania Pezzopane, quella che Barbara d’Urso definisce ogni tre per due “una persona intelligentissima, nonché mia Grande amica”. La senatrice del Partito Democratico, in barba alle critiche che un’apparizione del genere potrebbe procurarle, è entrata nella Casa per fare ...

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 – Nina Moric e Stefania Pezzopane nella casa. Luigi Favoloso Squalificato. Eliminata Mariana. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

Nina Moric attacca Favoloso in diretta tv nella Casa - lui abbandona il gioco. E' Squalificato : Nina Moric entra nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Luigi Favoloso, un dialogo intenso con una dichiarazione choc da parte della modella e con la scelta di Favoloso di abbandonare il ...

Grande Fratello - diretta quinta puntata : Nina Moric nella casa. Favoloso Squalificato. Rientra Aida : di Ida Di Grazia La quinta puntata del Grande Fratello si preannuncia ancora una volta piena di colpi di scena che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it . Incontro tra Luigi Favoloso e Nina ...

Nuovo terremoto nel mondo del calcio : deferiti club - calciatori - allenatori e dirigenti - rischio Squalifiche e ribaltoni [NOMI e DETTAGLI] : Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Foggia per responsabilità diretta ed ...

Chris Froome e il caso salbutamolo : il nuovo studio che può evitargli la Squalifica. Errata la rilevazione nelle urine? : Chris Froome è ancora nel vortice del caso salbutamolo. La non negatività a questa sostanza, riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna, ha gettato delle ombre importanti sull’integrità del britannico che insieme al suo esperto team di avvocati sta preparando una mastodontica difesa da presentare al Tribunale antidoping con l’obiettivo di evitare la squalifica. Proprio in quest’ottica è stata accolta favorevolmente una ...

Nizza - Balotelli insulta l'arbitro nell'intervallo : ora rischia la Squalifica : Il solito Mario Balotelli, dal gol stellare all'ingenuità, e questa volta la bravata potrebbe portare alla fine anticipata della sua avventura a Nizza e nel Nizza. È successo tutto nella partita ...

Grande Fratello - rissa nella notte tra Simone Coccia e Luigi Favoloso? «Non eravamo in diretta - quindi niente Squalifica» : Su Leggo.it le ultime novità sul Grande Fratello. A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella Casa. Sul web...

Grande Fratello - rissa nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia? «Non eravamo in diretta - quindi niente Squalifica» : A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella Casa. Sul web circolerebbero voci riguardanti una presunta rissa scattata nella notte fra Luigi Favoloso e Simone Coccia. Ma ancora non ci sarebbe certezza sull'accaduto, perché la lite sarebbe avvenuta dopo le due del mattino, quando viene staccata la diretta.--Stando alle ricostruzioni che spunterebbero in Rete, dopo una presunta serata "alcolica" ...